Cristiano Ronaldo deja la selección de Portugal tras 23 años de historia: "Llegó la hora"

El astro portugués Cristiano Ronaldo anunció oficialmente su retiro del fútbol internacional con la selección de Portugal a los 41 años de edad.

A través de un video publicado en sus redes sociales, el delantero leyó una carta de despedida en la que confirmó que ha llegado el momento de devolver la emblemática camiseta número siete.

Publicidad

Puedes

Con este anuncio, el capitán luso pone fin a una trayectoria de 23 años con el combinado nacional, la cual comenzó en agosto de 2003 cuando apenas tenía 18 años.



En su mensaje de despedida, el futbolista explicó que no fue una decisión sencilla de tomar, reconociendo que algunas determinaciones se realizan tanto con la cabeza como con el corazón.



Asimismo, agradeció a los aficionados portugueses por acompañarlo desde sus inicios y destacó que su mayor victoria profesional consistió en haber tenido el honor de representar a su país durante más de dos décadas.

¿Por qué Cristiano Ronaldo se retira de la selección de Portugal?

Si te preguntas qué desencadenó esta decisión, debes saber que el retiro de Cristiano Ronaldo llega tras un periodo de reflexión posterior a la última ventana de partidos internacionales y a una serie de tensiones en el equipo.

Durante el verano de 2026, el atacante fue titular en los seis encuentros que disputó en su sexto Mundial, torneo en el que Portugal quedó eliminado en los octavos de final ante España.

Publicidad

Sus actuaciones generaron críticas en diversos medios de comunicación, donde se cuestionó si el delantero mantenía su nivel competitivo a escala internacional.

Posteriormente, la relación entre el jugador y el nuevo entrenador de la selección, Jorge Jesus, sufrió un distanciamiento importante.

Publicidad

El conflicto inició cuando el técnico lo dejó en el banquillo durante un partido contra Noruega, haciéndolo calentar en el segundo tiempo sin darle entrada al campo.

Esta situación representó la primera vez desde 2008 en que Cristiano no sumaba minutos siendo suplente en un duelo oficial competitivo.

La tensión se intensificó en septiembre, cuando el estratega le comunicó que no sería titular frente a Dinamarca en la Nations League.

Ante esta decisión, el delantero abandonó la concentración del equipo y emitió un comunicado público en el que afirmó que el entrenador había faltado a su palabra en dos ocasiones.

Publicidad

Esta acción derivó en una sanción económica de 215 libras esterlinas y una suspensión de 30 días impuesta por la Federación Portuguesa de Fútbol (PFF).

Aunque en su video de despedida no hizo mención directa a la disputa con Jorge Jesus, el atacante admitió haber cometido errores a lo largo de su trayectoria internacional.

Publicidad

En sus palabras, reconoció que existieron noches perfectas y victorias inolvidables, pero también derrotas dolorosas y momentos en los que sufrió y falló.

¿Cuáles son los números, récords y títulos de Cristiano Ronaldo con Portugal?

Al repasar la trayectoria de Cristiano Ronaldo con el equipo nacional, te encuentras con estadísticas que rompieron marcas a nivel mundial.

Desde su debut en 2003 hasta su despedida en 2026, el delantero acumuló un total de 234 partidos internacionales y convirtió 146 goles, dos registros que se ubican como récords absolutos en el fútbol de selecciones.

Además, ejerció la capitanía del conjunto luso de manera ininterrumpida desde el año 2008.

Publicidad

En cuanto al palmarés colectivo, su paso por el combinado nacional transformó la historia competitiva de su país. Cristiano se marcha dejando un total de tres trofeos internacionales conquistados:

Eurocopa 2016: Portugal logró el primer gran título de su historia al vencer a Francia en la final disputada en el Stade de France. En aquel encuentro, a pesar de salir lesionado en la primera parte, el capitán apoyó activamente a sus compañeros desde la banda durante la prórroga antes del gol definitivo de Eder.

Portugal logró el primer gran título de su historia al vencer a Francia en la final disputada en el Stade de France. En aquel encuentro, a pesar de salir lesionado en la primera parte, el capitán apoyó activamente a sus compañeros desde la banda durante la prórroga antes del gol definitivo de Eder. UEFA Nations League 2019: El equipo luso levantó la primera edición del torneo tras superar a Países Bajos en la final. Cristiano había sido pieza fundamental en semifinales al marcar un triplete frente a Suiza.

El equipo luso levantó la primera edición del torneo tras superar a Países Bajos en la final. Cristiano había sido pieza fundamental en semifinales al marcar un triplete frente a Suiza. UEFA Nations League 2025: Representó el tercer trofeo oficial obtenido por el atacante con la camiseta de su país.

Adicionalmente, disputó seis ediciones de la Eurocopa, obteniendo el subcampeonato en 2004 y el título en 2016. En cuanto a las Copas del Mundo, participó en seis torneos continentales y mundiales, alcanzando como máximo techo las semifinales del certamen mundialista.

Puedes leer:Minnesota se despide de James Rodríguez; filtran la millonada que ganaba el colombiano

Publicidad

¿Cómo reaccionó la Federación Portuguesa de Fútbol y qué sigue para la selección?

Tras hacerse pública la renuncia del capitán, la Federación Portuguesa de Fútbol (PFF) emitió un comunicado oficial manifestando que no permitirá que este adiós transcurra sin un homenaje institucional.

El organismo expresó su firme deseo de organizar y colaborar activamente en un tributo adecuado para que los aficionados y el país puedan aplaudir la trayectoria del futbolista.

Por su parte, la selección nacional se alista para anunciar la lista de convocados de cara a los próximos compromisos de la Nations League, donde se enfrentará a Dinamarca en condición de local y a Gales como visitante.

Cabe señalar que el retiro de Cristiano ocurre poco tiempo después de que Lionel Messi también concluyera su ciclo internacional con Argentina ante 85.000 espectadores en Buenos Aires.

Publicidad

Cristiano concluyó su mensaje reafirmando que, aunque deja el terreno de juego con la selección, continuará apoyando y celebrando las victorias de Portugal como un aficionado más.

