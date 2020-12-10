En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
HORÓSCOPO SEMANAL
ENCUENTRAN A SILLETERO DESAPARECIDO
¿CÓMO MURIÓ ALAHIA?
¿AURELIO ES ROJO O ROSADO?

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

Georgina Rodríguez en su etapa como vendedora de tiendas de lujo y su vida actual junto a Cristiano Ronaldo
Farándula

Así era la 'humilde' vida de Georgina Rodríguez antes de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez en medio de rumores sobre su supuesta boda en Sintra
Farándula

¿Se acerca la Boda? Cristiano Ronaldo y Georgina darían el "sí" el fin de semana en Sintra

Cristiano Ronaldo con la Selección de Portugal
Farándula

Ella es la hermana de Cristiano Ronaldo que dejó con la boca abierta a muchos: "Idénticos"

Reacción de Cristiano Ronaldo tras derrota de Portugal ante España
Deportes

La desoladora imagen de Cristiano Ronaldo tras quedar eliminado ante España

¿Quién es el ídolo del hijo de Daniela Ospina?
Farándula

Ni James ni David Ospina: El ídolo mundialista que cautivó al hijo de Daniela Ospina

Cristiano Ronaldo saludó a La Liendra en el Mundial 2026
Farándula

Cristiano Ronaldo tuvo inesperado gesto con La Liendra; desató emoción entre sus seguidores

Foto de Cristiano Ronaldo que preocupa
Virales

Cristiano Ronaldo y la imagen que preocupa antes del Mundial 2026

Vin Diesel, Actor y productor cinematográfico junto a Cristiano Ronaldo, futbolista
Farándula

¿Cristiano Ronaldo se une a elenco de Rápidos y Furiosos 11? Vin Diesel desata rumores

El jugador que gana más dinero en el mundo
Deportes

El futbolista más rico del mundo: no es Messi ni Cristiano

¡CONFIRMADO! Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se casan tras 9 años de estar juntos
Farándula

¡CONFIRMADO! Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se casan tras 9 años de estar juntos

Publicidad

Publicidad

Publicidad