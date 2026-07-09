Ella es la hermana de Cristiano Ronaldo que dejó con la boca abierta a muchos: "Idénticos"

Cada vez que aparece junto a Cristiano Ronaldo, los comentarios en redes sociales se multiplican por un mismo motivo: el gran parecido físico entre ambos. Se trata de Katia Aveiro, la hermana mayor del futbolista portugués, quien ha construido una carrera en la música y los negocios, aunque para muchos sigue siendo una de las integrantes menos conocidas de la familia Aveiro.

Su nombre completo es Liliana Cátia dos Santos Aveiro. Nació el 5 de octubre de 1977 en Funchal, Madeira, y creció junto a sus hermanos Hugo, Elma y Cristiano Ronaldo en un hogar marcado por los sacrificios económicos. Ocho años mayor que el delantero, fue testigo del camino que recorrió antes de convertirse en una de las máximas figuras del fútbol mundial.

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La artista inició su carrera musical en 2005 utilizando el nombre artístico Ronalda, un homenaje a los primeros años de éxito de su hermano. Durante esa etapa publicó los álbumes Pronta P'ra Te Amar, Esperança y De Corpo e Alma, trabajos con los que logró hacerse un espacio en la escena musical portuguesa.



Años después hizo una pausa para dedicar tiempo a su familia y regresó en 2013 bajo el nombre de Katia Aveiro. En esta nueva etapa trabajó junto al productor RedOne, conocido por colaborar con artistas internacionales, y lanzó el sencillo Boom Sem Parar, una canción que le permitió ampliar su reconocimiento fuera de Portugal.

¿A qué se dedica Katia, la hermana de Cristiano Ronaldo?

Además de su faceta como cantante, Katia Aveiro también desarrolló una carrera como empresaria e influenciadora digital. Fue la principal responsable de KA The Brand, una marca dedicada a la comercialización de ropa, accesorios y productos de belleza, mientras fortalecía su presencia en redes sociales.

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La relación con Cristiano Ronaldo siempre fue muy cercana. En diferentes ocasiones lo defendió públicamente frente a las críticas y también le dedicó la canción "Obrigada Mano", un homenaje con el que expresó el orgullo que siente por la trayectoria del capitán de Portugal.

Durante el Mundial 2026 volvió a llamar la atención después de compartir un mensaje sobre el desempeño de la selección portuguesa. Sin embargo, más allá de sus declaraciones, miles de usuarios centraron su atención en el parecido físico que mantiene con el futbolista, una característica que suele generar comentarios cada vez que ambos aparecen juntos.

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Actualmente, Katia Aveiro continúa vinculada a la música, sus emprendimientos y la creación de contenido digital. Aunque la fama de su hermano la convirtió en un rostro conocido a nivel internacional, construyó un camino propio en el entretenimiento, manteniendo una estrecha relación con Cristiano Ronaldo y una presencia constante entre los seguidores de la familia Aveiro.

La cantante Katia Aveiro, quien inició su carrera artística bajo el seudónimo de "Ronalda", posa junto a su hermano Cristiano Ronaldo 'El Bicho'. Foto: Instagram @katiaaveirooficial

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