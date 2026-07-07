¿Es igual a Haaland? Colombiana reapareció con un video que avivó la comparación

La creadora de contenido colombiana Ana Sofía Montoya volvió a convertirse en tema de conversación luego de publicar un nuevo video en el que, una vez más, hace referencia al sorprendente parecido físico que muchos usuarios le encuentran con el delantero noruego Erling Haaland.

La joven, que meses atrás alcanzó gran popularidad gracias a esa comparación, decidió aprovechar nuevamente el fenómeno que la convirtió en una de las figuras virales más comentadas en Colombia.

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Mientras el nombre de Haaland sigue dando de qué hablar por su presencia en el Mundial FIFA 2026 y por la expectativa que genera cada una de sus actuaciones, también continúan apareciendo contenidos relacionados con su imagen. En ese escenario, Ana Sofía volvió a llamar la atención al compartir un clip que rápidamente despertó reacciones entre quienes siguen su historia desde que comenzó a circular en redes.

El nuevo video con el que volvió a presumir su parecido con Haaland

Lejos de intentar dejar atrás la comparación, la creadora de contenido decidió convertirla en parte de su identidad en internet. En su publicación más reciente recopiló diferentes expresiones y ángulos de su rostro mientras los alternaba con imágenes del atacante noruego, utilizando además uno de los audios virales inspirados en el apellido del futbolista.

El video mantiene el tono relajado que caracteriza sus publicaciones y deja claro que disfruta el fenómeno que nació de manera espontánea entre los usuarios. Incluso, acompañó la publicación con un mensaje cargado de humor en el que escribió:

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"Quisiera publicar otras cosas, pero bueno."

Esa frase fue suficiente para que cientos de personas entendieran que la joven es consciente de que gran parte de su popularidad está relacionada con el parecido físico que muchos aseguran encontrar con el goleador europeo.

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La publicación comenzó a recibir comentarios casi de inmediato, con usuarios que volvieron a debatir sobre qué tan similares son sus rasgos y otros que simplemente aprovecharon para hacer bromas relacionadas con Haaland y el fútbol.

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¿Por qué comparan a Ana Sofía Montoya con Erling Haaland?

Desde que aparecieron sus primeros videos, miles de personas coincidieron en que la colombiana comparte varias características físicas con el delantero de Noruega.

El color de su cabello, la forma de su rostro, algunos gestos y determinadas expresiones hicieron que numerosos internautas comenzaran a relacionarla con el futbolista. Con el paso del tiempo, la comparación dejó de ser un comentario aislado para convertirse en una tendencia que impulsó el crecimiento de sus cuentas en redes sociales.

En lugar de ignorar esas opiniones, Ana Sofía decidió asumirlas con humor. Esa actitud ha sido una de las razones por las que continúa despertando interés entre quienes siguen su contenido.

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Cada vez que publica un nuevo video, muchos esperan descubrir si volverá a hacer referencia al jugador o si sorprenderá con una nueva forma de recrear la comparación que la hizo conocida.