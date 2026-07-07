Silvestre Dangond deja sin palabras a su mamá por millonario regalo; hay video

Silvestre Dangond se convirtió en tendencia en las plataformas digitales tras revelarse el generoso gesto que tuvo con su madre, Delis Corrales, con motivo de su reciente cumpleaños.

El artista aprovechó la celebración familiar para obsequiarle un vehículo de alta gama, un momento que fue captado en video y generó una amplia ola de reacciones entre sus seguidores y el público en general.

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El festejo tuvo lugar el pasado 5 de julio de 2026 en la ciudad de Valledupar, epicentro del vallenato y hogar de la familia Dangond. En el evento se reunieron amigos cercanos y familiares para agasajar a la progenitora del intérprete en un ambiente de camaradería en un restaurante local.



Sin embargo, el punto culminante de la reunión ocurrió al finalizar el encuentro, cuando los asistentes salieron del establecimiento. Fue en ese momento cuando Delis Corrales se encontró con una camioneta Renault Arkana estacionada frente al lugar.

Inicialmente, la mujer no comprendió que el automóvil era para ella, hasta que uno de los presentes le confirmó el origen del detalle: “De parte de tu hijo Silvestre”.

El vehículo entregado por el cantante es una Renault Arkana, un modelo que se posiciona dentro del segmento de los vehículos deportivos tipo SUV. Según la información oficial de la marca para el año 2026, este modelo destaca por su diseño moderno y prestaciones tecnológicas en su sistema.

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¿Cómo reaccionaron las redes al obsequio de Silvestre Dangond?

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La reacción de Delis Corrales fue de profunda emoción; en las grabaciones que circulan en la red se observa cómo abraza el vehículo y agradeció el gesto de su hijo entre vítores de los acompañantes.

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Estas imágenes no tardaron en viralizarse en plataformas como Instagram y TikTok, acumulando miles de reproducciones y comentarios en pocas horas.

La mayoría de los usuarios en redes sociales elogiaron el desprendimiento del cantante, resaltando el valor de retribuir a los padres. Es importante destacar que este no es un evento aislado en la vida del artista.

De acuerdo con los registros, hace aproximadamente un año, durante otra celebración de cumpleaños, Silvestre Dangond también sorprendió a su madre con una camioneta similar. Por lo tanto, este tipo de regalos se ha convertido en una muestra constante del cariño que el cantante le expresa a su mamá.

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