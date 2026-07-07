Jhon Jáder Durán será papá: reveló el género del bebé y quién es la mujer que lo acompaña

Jhon Jáder Durán sorprendió a sus seguidores al compartir una noticia que marca un nuevo capítulo fuera de las canchas. El delantero utilizó sus redes sociales para confirmar que pronto se convertirá en padre, una publicación que rápidamente despertó cientos de reacciones entre sus fanáticos.

La confirmación llegó durante la noche del 6 de julio a través de su cuenta oficial de Instagram. Allí publicó varias fotografías y videos de una celebración privada en la que estuvo acompañado por

familiares y personas cercanas, quienes compartieron con él este importante momento.

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En las imágenes también aparecen su madre y sus hermanas, quienes hicieron parte de la reunión organizada para anunciar la llegada del nuevo integrante de la familia. Aunque el futbolista no escribió un mensaje extenso, el contenido publicado confirmó la noticia.



Uno de los momentos más llamativos de la celebración ocurrió durante la revelación de género. La dinámica terminó con el lanzamiento de fuegos artificiales y una nube de humo rosado, señal que confirmó que el jugador y su pareja esperan una niña.

¿Quién es la pareja de Durán?

Las publicaciones también permitieron conocer la identidad de la mujer que acompaña al delantero en esta etapa. Gracias a las etiquetas incluidas en las historias, se identificó que su pareja es Rosaura M., quien mantiene un perfil reservado en redes sociales.

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A diferencia de otras parejas de figuras del deporte, Rosaura tiene su cuenta de Instagram en modo privado y evita la exposición pública. Esa decisión también explica por qué existen pocos detalles sobre la relación sentimental que mantiene con el futbolista.

En el pasado circularon versiones que vinculaban a Durán con Ángela Capella. Sin embargo, ese supuesto romance nunca recibió una confirmación oficial. Ahora, las publicaciones compartidas por el delantero muestran que Rosaura es la mujer con quien formará su familia.

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¿Cómo se llamará la hija de Jhon Jáder Durán?

Otro detalle que llamó la atención apareció en las publicaciones realizadas por familiares y amigos. Gracias a los mensajes compartidos durante la celebración, se conoció que la bebé llevará por nombre María Ángel Durán M.

El nombre no fue anunciado directamente por el delantero en sus publicaciones. Sin embargo, varios mensajes dedicados a la futura integrante de la familia permitieron conocer ese detalle, que rápidamente empezó a circular entre los seguidores del jugador.

El atacante colombiano, quien acostumbra mantener su vida privada lejos de la atención pública. En esta ocasión decidió compartir con sus seguidores uno de los momentos más importantes que vive junto a su familia.

Jhon Jáder Durán y Rosaura M. esperan la llegada de su primera hija. Foto: Instagram @jaderduran9

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