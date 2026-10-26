Harry Kane gana el Balón de Oro 2026: así reaccionaron Lamine Yamal y Mbappé

El fútbol internacional ha coronado a su nuevo rey en una noche histórica para el deporte británico. Harry Kane es el ganador oficial del Balón de Oro 2026, conquistando el prestigioso galardón por primera vez en su carrera profesional.

La ceremonia número 70 del premio, organizada por la revista France Football, se trasladó por primera vez fuera de territorio francés para celebrarse en el emblemático teatro London Palladium de Londres.

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En su propia ciudad natal, el delantero del Bayern de Múnich se impuso en el tramo final de las votaciones a los otros dos grandes favoritos de la temporada: el francés Kylian Mbappé y el atacante español Lamine Yamal.



A sus 33 años, el capitán de la selección de Inglaterra rompe una larga sequía para los futbolistas de su país, convirtiéndose en el primer inglés en alzar el trofeo desde que Michael Owen lo lograra en el año 2001. Los 100 periodistas internacionales encargados de emitir el voto final priorizaron el rendimiento individual incontestable del atacante.



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Durante el periodo oficial de evaluación, Harry Kane registró la asombrosa cifra de 73 goles en 65 partidos disputados sumando las apariciones con su club y con el combinado nacional. Esta producción ofensiva incluye 61 goles con el Bayern de Múnich en una sola campaña, un hito absoluto que en la última década solo habían conseguido firmar Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.

NI KYLIAN MBAPPÉ NI LAMINE YAMAL... ¡EL BALÓN DE ORO ES PARA HARRY KANE! 🔥🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #ballondor https://t.co/ES5oVzUGCa — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) October 26, 2026

El jurado internacional basó su veredicto en el criterio número uno de la normativa de France Football: la efectividad individual. Aunque competidores como Lamine Yamal contaban con el enorme peso colectivo de haber ganado la Copa del Mundo, la regularidad goleadora de Kane inclinó la balanza de manera definitiva.

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A nivel de clubes en Alemania, el ariete londinense lideró al conjunto bávaro para adjudicarse el triplete nacional tras conquistar la Bundesliga, la DFB-Pokal y la Supercopa de Alemania. Adicionalmente, sus 36 anotaciones en el torneo doméstico le sirvieron para adjudicarse una nueva Bota de Oro europea.

Con este triunfo, Kane sucede en el palmarés histórico del premio al francés Ousmane Dembélé (ganador en 2025) y al centrocampista español Rodri (ganador en 2024). El galardón premia la resiliencia de un futbolista total que, a pesar de haber cargado durante años con debates mediáticos sobre la falta de títulos en sus vitrinas, cerró la temporada como el jugador más determinante del planeta.

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En su emotivo discurso con el balón dorado entre las manos, Kane agradeció profundamente el apoyo de su familia, de sus compañeros en Alemania y dedicó un espacio de reconocimiento a su antiguo club, el Tottenham Hotspur. De este modo, las votaciones de 2026 cierran de forma oficial el debate sobre el mejor delantero centro de la actualidad.

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La reacción de Lamine Yamal y Kylian Mbappé tras el triunfo de Harry Kane

El London Palladium Theatre fue testigo de un momento de absoluto respeto deportivo cuando se anunció el veredicto final. Kylian Mbappé y Lamine Yamal reaccionaron con madurez y aplausos en el preciso instante en que el nombre de Harry Kane resonó en los altavoces como el nuevo Balón de Oro 2026.

A pesar de llegar a la gala de Londres con firmes argumentos para llevarse el galardón, ambos delanteros reconocieron de inmediato el peso histórico de los 73 goles anotados por el británico, dejando de lado cualquier tipo de frustración o polémica sobre el escenario.

El atacante del Real Madrid, Kylian Mbappé, mantuvo una postura sobria y felicitó cordialmente al capitán de los Three Lions durante su camino hacia el estrado.

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Por su parte, la joven estrella del FC Barcelona, Lamine Yamal, quien se consolidó en el podio de los tres mejores futbolistas del planeta con apenas 19 años, mostró una sonrisa de reconocimiento hacia su colega de profesión.