Periodista Juan Camilo Merlano se despide EN VIVO de Noticias Caracol; ella es su remplazo

Durante la transmisión en vivo sobre las recientes elecciones del Congreso norteamericano en Noticias Caracol, el periodista bogotano Juan Camilo Merlano hizo oficial su salida del informativo y aprovechó la emisión para entregarle el micrófono a quien tomará las riendas de la corresponsalía en Washington.

La encargada de asumir este rol clave para la televisión colombiana es María Camila Roa, un rostro ampliamente familiar para los televidentes.

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Ante las cámaras, Merlano expresó su total confianza en el trabajo de su colega:



“En mejores manos realmente no puede quedar, sino en las de María Camila Roa, que de hecho ya se ha familiarizado con los pasillos del Congreso que hemos recorrido ayer y hoy y que recorrerá en los próximos años en los Estados Unidos”.

Por su parte, Roa reconoció la gran responsabilidad que asume al sustituirlo y destacó el aprendizaje compartido durante la transición:

“Tengo unos zapatos muy grandes que llenar, la vara muy alta me deja Juan Camilo que me ha enseñado mucho de la política estadounidense”.

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¿Quién es el nuevo reemplazo de Juan Camilo Merlano en Noticias Caracol?

Si te preguntas por la trayectoria de María Camila Roa, debes saber que no es una recién llegada al canal.

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La nueva corresponsal en territorio estadounidense es comunicadora social egresada de la Universidad de La Sabana en Bogotá y cuenta con una sólida trayectoria de diez años vinculada a Noticias Caracol.

Antes de radicar su nuevo centro de labores en el país norteamericano, la periodista compartió una despedida con sus seguidores en redes sociales.

A través de un carrusel de imágenes publicado en su cuenta de Instagram, donde se le veía acompañada de familiares y compañeros de trabajo, expresó emotivas palabras sobre esta nueva etapa profesional:

“Hoy empieza un nuevo capítulo para mí y me voy llena de cariño. Gracias por darme tantas certezas y motivaciones. No importa donde esté, ustedes siempre serán mi casa”.

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Ahora, con una década de experiencia periodística a sus espaldas, María Camila Roa tendrá a su cargo el seguimiento a los acontecimientos políticos en el Congreso, la Casa Blanca y los temas de mayor interés para la comunidad latina asentada en los Estados Unidos.

¿Por qué se va Juan Camilo Merlano de Noticias Caracol y cuál es su trayectoria?

El saliente corresponsal Juan Camilo Merlano, de 34 años de edad, cierra un ciclo profesional sobresaliente frente a las cámaras de Noticias Caracol.

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Durante su tiempo en la corresponsalía en Washington, su labor periodística se caracterizó por un análisis constante de las relaciones bilaterales entre Colombia y Estados Unidos, los procesos electorales estadounidenses y la información de alto impacto para la población hispana.

En el ámbito académico, Merlano es profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales por la Universidad Externado de Colombia.

Asimismo, cuenta con una maestría en Gestión de Políticas Públicas otorgada por Georgetown University y anteriormente estuvo vinculado a la cadena radial Blu Radio.

En cuanto a su vida personal, el periodista bogotano contrajo matrimonio en agosto de 2026 en la Catedral Santa Catalina de Alejandría, ubicada en el Centro Histórico de Cartagena de Indias.

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Su esposa es Karina Charry, profesional en Finanzas y Relaciones Internacionales graduada del Externado y con posgrado en la Universidad de Georgetown, con quien sostenía un noviazgo desde el año 2018.

La boda contó con una celebración tradicional acompañada por bailarinas y cumbiamberas a las afueras del templo.

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Hasta el momento, no se han revelado detalles sobre el nuevo rumbo profesional que tomará Juan Camilo Merlano tras oficializar su despedida el martes 3 de noviembre de 2026.