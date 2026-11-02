Periodista de Noticias Caracol recibió delicado pronóstico: "Hemorragia cerebral"

David Molina, periodista de cultura de ‘Noticias Caracol’, vivió uno de los momentos más difíciles de su vida luego de que una palmera le cayera encima durante una estadía de fin de semana en una casa de descanso.

El accidente le provocó graves lesiones en la columna y el cráneo, al punto de que los médicos advirtieron que posiblemente no volvería a caminar.

Publicidad

El comunicador relató lo sucedido durante una entrevista con el programa ‘La Red’, donde recordó cómo una salida junto a su novia, Carolina Naranjo, terminó en una emergencia que puso en riesgo su vida.



La pareja había viajado a Ricaurte, Cundinamarca, para acompañarla a un evento, pero los planes cambiaron cuando tuvieron que buscar un lugar para pasar la noche.

Así ocurrió el accidente que cambió la vida de David Molina

Según contó Molina, todo ocurrió durante el último puente festivo de marzo del año anterior. Carolina tenía que presentar un evento y le pidió que la acompañara. Como la actividad se extendió, ambos decidieron conseguir hospedaje para quedarse en el lugar durante el fin de semana.

Publicidad

“En el último puente de marzo del año pasado, Carolina me dice: ‘¿me acompañas a Ricaurte, tengo que presentar un evento?’. Yo no lo dudé. El evento se prolongó y nos vimos forzados a buscar hospedaje. Yo busqué en una plataforma de rentas, conseguimos el sitio, una casa y decidimos quedarnos ese puente”, recordó el periodista.

La pareja se encontraba cerca de la piscina cuando comenzó a escuchar un ruido extraño. Carolina relató que el sonido parecía el de una puerta de madera que se estaba abriendo. Al intentar identificar de dónde provenía, tomó su teléfono y encendió la linterna.

Publicidad

Sin embargo, no tuvo tiempo de reaccionar. La palmera cayó sobre ellos y el impacto lanzó a Carolina a la piscina, mientras David quedó atrapado debajo del árbol.

Puedes leer: Querido actor fallece durante una entrevista radial tras desplomarse: quedó en video

“Decidimos sentarnos cerquita a la piscina y no llevábamos ni 20 minutos hablando cuando empieza a sonar como si estuvieran abriendo una puerta de madera. Yo cojo mi teléfono, prendo la linterna para ver qué era. Y cuando la prendo, vemos que se cae la palmera encima”, contó Carolina durante la entrevista.

La mujer recordó que, incluso mientras estaba debajo del agua, intentó salir de la situación sin soltar su teléfono, cuya linterna seguía encendida. Cuando consiguió salir de la piscina, buscó desesperadamente a su pareja y lo encontró debajo de la palmera.

Publicidad

“No se le veía ni un dedo a David”, relató sobre el momento en el que intentó ayudarlo a salir de debajo del árbol. Según su testimonio, el periodista tenía los ojos abiertos, pero ella necesitaba comprobar si reaccionaba.

Periodista de Noticias Caracol recibió delicado pronóstico

Publicidad

El periodista recibió un pronóstico que preocupó a su familia

Las consecuencias del accidente fueron más graves de lo que la pareja podía imaginar. Molina recordó que tenía el cabello empapado y que, tiempo después, comprendió que la sangre provenía de la fractura que sufrió en el cráneo.

El periodista también estaba preocupado por el estado de su columna. Aunque podía mover los pies, no conseguía mover el cuerpo de la cadera hacia arriba, una situación que aumentó la incertidumbre sobre su recuperación.

Tras llegar al servicio de urgencias, su estado requirió la valoración de especialistas. Durante la conversación con ‘La Red’, Molina recordó la reacción del neurocirujano cuando finalmente revisó su caso al mediodía del día siguiente.

“El neurocirujano llega sobre el mediodía (del día siguiente), llega furiosa y dice: ‘¿por qué no me llamaron cuando el cuadro del paciente era este?’”, recordó el comunicador.

Publicidad

Posteriormente, los estudios permitieron establecer la gravedad de las lesiones que había sufrido. El periodista contó que tenía siete fracturas en las vértebras y que los pronósticos médicos contemplaban la posibilidad de que no recuperara la capacidad de caminar.

Puedes leer: Muere reconocido deportista tras publicar su carta de despedida: “No llegaré a tiempo”

Publicidad

También existía preocupación por posibles afectaciones neurológicas y por la movilidad de sus extremidades superiores.

Pero uno de los diagnósticos que más lo impactó estuvo relacionado con las lesiones en su cabeza. Según recordó, los médicos le comunicaron: “Usted tuvo una hemorragia cerebral y tiene una hemorragia interna en su cerebro”.

“Y ahí empiezan los verdaderos interrogantes (…) un muchacho lleno de sueños, periodista no vaya a poder volver a caminar”, expresó al recordar las dudas que aparecieron en medio de su recuperación.

El accidente también obligó a Molina a someterse a una intervención quirúrgica en la columna. Durante la entrevista, mostró la cicatriz de la operación en la que le reemplazaron las vértebras C6 y C7, señaladas como las más afectadas.

Publicidad

Después de la cirugía, comenzó una etapa de recuperación que exigió cuidados constantes. El periodista tuvo que utilizar un corsé durante el día y la noche mientras avanzaba en su proceso médico.

Aunque el pronóstico inicial generó preocupación por la posibilidad de que perdiera la movilidad, su evolución fue favorable.

Publicidad

Poco a poco, consiguió recuperar su salud y continuar con sus actividades, sin las secuelas graves que inicialmente se temían.

La historia también quedó ligada a un momento importante de su vida sentimental. En abril pasado, Molina se comprometió con Carolina Naranjo durante una experiencia en las alturas del Nevado del Ruiz.