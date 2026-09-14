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Hallazgo en Bogotá: Apartamento debajo de un puente, dotado de muebles, colchones y hasta tapetes

La Alcaldía de Bogotá también reportó la incautación de un teléfono celular y un machete, elementos que quedaron bajo investigación.

Autoridades interviniendo un improvisado apartamento clandestino dotado de muebles y colchones, hallado debajo de un puente en Bogotá.
Las autoridades descubrieron un insólito apartamento clandestino equipado con muebles, colchones, tapetes y enseres debajo de un puente en Bogotá.
Foto: pantallazo tomado de Secretaría de Seguridad Bogotá
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 14 de sept, 2026

Las autoridades distritales de Bogotá realizaron un operativo en el bajo puente vehicular ubicado en la intersección de la calle 170 con carrera 15, en la localidad de Usaquén.

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Durante el procedimiento, funcionarios de la administración distrital y de la Policía Metropolitana de Bogotá hallaron una vivienda improvisada que había sido acondicionada con diferentes elementos del hogar.

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La diligencia fue encabezada por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, en coordinación con la Policía Metropolitana y con el apoyo de cerca de 40 funcionarios de distintas dependencias, además de autoridades locales de la localidad de Usaquén.

¿Qué encontraron las autoridades de Bogotá en el lugar?

El espacio, que inicialmente parecía un cambuche habitual, se encontraba acondicionado para ser habitado, con zonas destinadas al descanso, almacenamiento de pertenencias personales y preparación de alimentos.

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Entre los elementos encontrados había muebles de madera, colchones, tapetes, utensilios de cocina, calzado, cobijas, ropa y maletas.

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La cantidad y organización de las pertenencias bajo la estructura vial llevó a que algunos cibernautas califican el espacio como un apartamento. Sin embargo, voceros de la administración distrital explicaron que se trataba de una ocupación irregular del espacio público que se había extendido de manera paulatina.

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Durante el registro, las autoridades reportaron la incautación de dos machetes, un teléfono celular y objetos relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas.

También informaron que el lugar era ocupado por un habitante de calle a quien la Secretaría Distrital de Integración Social había brindado apoyo institucional en reiteradas ocasiones, incluyendo opciones de refugio en hogares de paso y atención psicosocial.

¿Qué más se conoció de este espacio bajo el puente?

La intervención se produjo luego de constantes reportes de ciudadanos y vecinos del sector. Las quejas estaban relacionadas con problemas de convivencia, obstrucción de la circulación peatonal y situaciones que afectaban la seguridad, entre ellas hurtos, consumo de sustancias psicoactivas y acumulación de basura.

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Estas circunstancias habían generado preocupación entre los habitantes del sector y aumentado la percepción de riesgo entre los transeúntes.

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Como resultado del operativo, el Distrito desmontó cuatro construcciones no convencionales o cambuches instalados en el lugar. En total, las autoridades lograron recuperar cerca de 200 metros cuadrados de espacio público que permanecían ocupados.

Adicionalmente, las cuadrillas de limpieza recolectaron y retiraron aproximadamente seis toneladas de residuos acumulados, mientras las autoridades adelantan las investigaciones para establecer quiénes serían los responsables de la ocupación y por qué el espacio se encontraba en estas condiciones.

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