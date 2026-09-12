Intentó huir por los tejados tras robar una casa en Kennedy; una sorpresa lo dejó acorralado

Si sigues de cerca los hechos de orden público en la capital, aquí te contamos todos los detalles de un reciente operativo judicial llevado a cabo por las autoridades.

En las últimas horas, la Policía Metropolitana de Bogotá atendió un caso de flagrancia en el sur de la ciudad que captó la atención de los habitantes de la localidad de Kennedy.

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Un sujeto, en complicidad con otros individuos, ingresó a un inmueble residencial ubicado en el barrio Gran Colombiano.



Durante la incursión violenta, los sospechosos golpearon a un adulto mayor para despojarlo de una suma de dinero y de varios objetos de valor, entre los que se encontraban un computador portátil y una motocicleta.

Sin embargo, lo que parecía un plan de huida calculado dio un giro inesperado cuando las autoridades y la comunidad reaccionaron ante la alerta emitida desde el predio afectado.

¿Qué pasó en el barrio Gran Colombiano de Kennedy durante el intento de escape?

Para entender cómo se desarrollaron los hechos en este sector de Kennedy, debes saber que el sospechoso intentó evadir el cerco policial saltando hacia la cubierta de una propiedad vecina.

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Tras lanzarse al tejado adyacente para escapar de los uniformados, el hombre terminó ingresando involuntariamente al interior de esa segunda vivienda.

Al verse acorralado y notar la presencia de la Policía Nacional en la zona, el sujeto tomó la decisión de retener a dos ocupantes que estaban dentro del inmueble, entre quienes se encontraba una menor de 13 años y un adulto.

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Según explicó el teniente coronel Juan Montilla, comandante de la estación de Policía de Kennedy, el individuo amedrentó a las personas que permanecían en la residencia mientras intentaba evadir a las patrullas.

No obstante, la huida se vio frustrada. La comunidad del barrio Gran Colombiano reaccionó reteniendo y golpeando al presunto ladrón antes de que las autoridades tomaran el control de la situación.

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Tras la intervención ciudadana, los uniformados procedieron con su captura en flagrancia y le incautaron un arma de fuego que llevaba en su poder. Debido a las lesiones sufridas durante el ajusticiamiento comunitario, el detenido tuvo que ser trasladado bajo custodia policial a un centro asistencial para recibir atención médica.

¿Qué delitos enfrenta el presunto ladrón capturado en Kennedy?

Si te preguntas cuáles son las consecuencias judiciales que encarará el procesado tras estos acontecimientos, la Policía Metropolitana de Bogotá confirmó que el sujeto quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con el reporte oficial suministrado por las autoridades, el hombre deberá responder judicialmente por cinco presuntos delitos:

Fabricación, tráfico o porte de armas de fuego

Hurto

Lesiones personales

Secuestro

Violación a domicilio

Junto con el detenido, la Policía entregó a la autoridad competente el arma de fuego incautada durante el procedimiento en la residencia.

Entró por una puerta, salió por un tejado y terminó tras las rejas.



Este hombre en el barrio Gran Colombiano en #Kennedy, habría participado en un violento hurto a una vivienda pero en su huida, la comunidad lo retuvo y nuestros uniformados lograron su captura. pic.twitter.com/lIPTnAzR8F — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) September 12, 2026

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¿Cómo avanzan las cifras de seguridad e incautaciones en Kennedy durante 2026?

Este operativo en el barrio Gran Colombiano hace parte de las acciones continuas que adelantan los uniformados en el sur de la ciudad.

En lo corrido del año 2026, la estación de Policía de la localidad de Kennedy reporta la incautación de 107 armas de fuego en diferentes procedimientos y patrullajes de control.

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Asimismo, las autoridades informaron que en este mismo periodo de 2026 se ha logrado la captura en flagrancia de 2.284 personas por la comisión de diversos delitos en la zona. Esta cifra representa un incremento del 6 % en los resultados operativos de captura en comparación con los datos registrados durante el año anterior.

