Fingió un embarazo y robó una bebé: fotos, protagonistas y final real de la historia de Netflix

El catálogo de Netflix acaba de sumar Un hijo propio, una producción dirigida por la cineasta chilena Maite Alberdi que lleva a la pantalla una historia real ocurrida en México y que vuelve a poner bajo la lupa un caso que generó enorme atención en 2009.

Desde su estreno, muchos espectadores han comenzado a buscar información sobre Un hijo propio y su historia real, además de querer conocer quiénes son sus protagonistas, qué ocurrió con las personas involucradas y cuál fue el desenlace real de la historia.

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La producción se centra en Eleonor Alejandra Marín Mendoza, una mujer mexicana que, después de atravesar varias pérdidas gestacionales y enfrentar fuertes expectativas familiares relacionadas con la maternidad, decidió fingir un embarazo.

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Durante meses consiguió mantener la mentira frente a su esposo, familiares y personas cercanas. Incluso llegó a modificar su apariencia para hacer creer que estaba esperando un bebé.

Sin embargo, la situación terminó dando un giro inesperado en junio de 2009.

Alejandra tenía 26 años cuando ocurrieron los hechos que posteriormente inspiraron la producción de Netflix. La mujer trabajaba en el Hospital General de México y había construido durante meses la historia de un supuesto embarazo.

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El 17 de junio de 2009, ingresó al área de ginecobstetricia del hospital y posteriormente salió del lugar con una bebé recién nacida dentro de una bolsa de papel.

La madre de la pequeña denunció lo ocurrido y las autoridades iniciaron la búsqueda. Horas después, Alejandra fue localizada en un hotel junto a su esposo, Arturo Calderón, mientras la bebé fue recuperada y entregada nuevamente a su familia.

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El caso generó una enorme atención en México y se convirtió en uno de esos sucesos que permanecieron durante años en la memoria colectiva.

Un hijo propio retoma aquella historia, pero lo hace desde una mirada diferente. La directora Maite Alberdi combina testimonios, material de archivo y escenas interpretadas para reconstruir lo ocurrido desde distintas perspectivas.

Alejandra y Arturo perdieron dos embarazos. En el tercero, ella subió de peso, le creció la panza y obtuvo un ultrasonido. Todo era mentira, pero la historia es real: 'Un Hijo Propio'. Ya disponible, solo en Netflix. — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) August 10, 2026

Protagonistas y reparto de Un hijo propio

Una de las búsquedas que más interés genera entre quienes llegan a Netflix es quiénes son los protagonistas de Un hijo propio.

La producción cuenta con Ana Celeste Montalvo, quien interpreta a Alejandra, mientras que Armando Espitia da vida a Arturo, su esposo.

El reparto también incluye a Luisa Guzmán, Mayra Batalla y Ángeles Cruz, quienes forman parte de la propuesta de la película.

Uno de los elementos particulares de Un hijo propio es que mezcla la actuación con testimonios de personas relacionadas con el caso real. Por eso, la producción no funciona únicamente como una película basada en hechos reales, sino que incorpora recursos propios del documental.

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Esta combinación permite reconstruir acontecimientos ocurridos hace más de una década mientras los protagonistas y personas relacionadas con aquella historia vuelven sobre lo sucedido.

¿Cuál es el final real de Un hijo propio?

La pregunta por el final real de Un hijo propio se ha convertido en una de las principales búsquedas después del estreno.

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La historia no terminó cuando las autoridades encontraron a la bebé. Alejandra fue detenida y posteriormente recibió una condena superior a 13 años de prisión.

La pequeña, por su parte, fue recuperada y regresó con su familia en buen estado.

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Años después, Un hijo propio vuelve sobre la historia para mostrar qué ocurrió con Alejandra y cómo enfrentó las consecuencias de aquel episodio.

La producción de Netflix no se limita a reconstruir las noticias de 2009. La directora decidió acercarse a los recuerdos y testimonios relacionados con el caso para presentar una mirada más amplia sobre lo ocurrido.

Así, Un hijo propio combina una historia real, protagonistas que representan a los personajes principales y testimonios vinculados con los hechos para reconstruir uno de los casos que más llamó la atención en México.

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La producción vuelve a poner el nombre de Alejandra Marín en el centro de la conversación y explica por qué, tantos años después de los acontecimientos, su historia llegó nuevamente al interés del público a través de Netflix.