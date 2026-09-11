Esta es la identidad del hombre que llevaba a su hija y a su esposa sin vida por la vía al Llano

Continúan apareciendo nuevos detalles del caso en el que las autoridades encontraron a un hombre transportando los cuerpos sin vida de su hija y su esposa dentro de un vehículo en la vía al Llano. En medio de la investigación, las autoridades revelaron la identidad del principal sospechoso.

Jorge Emilio Rey, gobernador de Cundinamarca, entregó nuevos detalles del caso y confirmó que el principal sospechoso es Donis Fonseca, de 44 años.

De acuerdo con la información entregada por el mandatario, Fonseca es oriundo del departamento del Cesar, actualmente trabajaba como vigilante y anteriormente fue soldado profesional del Ejército Nacional.



Por otro lado, el gobernador de Cundinamarca señaló que la muerte de la menor y su madre habría ocurrido el 7 de septiembre de 2026, en la localidad de Usme, al sur de Bogotá.



¿Cuál fue el recorrido que hizo Donis Fonseca?

Las primeras informaciones recopiladas por El Tiempo ubican los hechos el 7 de septiembre en Usme, localidad del sur de Bogotá. Posteriormente, Donis Fonseca habría iniciado un recorrido por distintos puntos del país antes de regresar a la ruta que conduce hacia el departamento del Meta.

De acuerdo con la información conocida por el citado medio, uno de los desplazamientos que ahora hace parte de la investigación ocurrió cuando Fonseca se dirigió hacia La Dorada, Caldas.

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Posteriormente, según explicó el gobernador de Cundinamarca, el hombre tomó el camino de regreso hacia el centro del país para incorporarse nuevamente a la carretera que conduce hacia los Llanos Orientales.

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“Parte hacia el departamento de Caldas, más exactamente en el municipio de La Dorada y después se devuelve a tomar la vía al Llano”, explicó el mandatario.

Después de ese recorrido, Fonseca continuó hacia Cundinamarca. Su captura se produjo en Chipaque, aproximadamente 200 kilómetros después de La Dorada, cuando avanzaba por el corredor vial que conecta con Villavicencio.

El hombre que conducía un vehículo con los cuerpos sin vida de su esposa y su hija en la vía Bogotá–Villavicencio se encuentra a disposición de la @FiscaliaCol en uno de los municipios del oriente de Cundinamarca, tras ser capturado en este corredor. De acuerdo con las investigaciones preliminares, el asesinato habría ocurrido en Bogotá el pasado 7 de septiembre y, desde entonces, el hombre se habría desplazado por distintos lugares del país con los cuerpos en el vehículo hasta ser capturado. Esperamos que las investigaciones avancen rápidamente y que sobre el responsable de estos hechos caiga todo el peso de la ley. — Jorge Emilio Rey Ángel (@JorgeEmilioRey) September 10, 2026

¿Qué pasará con Donis Fonseca?

Inicialmente, el medio Citytv informó que la captura de Donis Fonseca ya había sido legalizada por la Fiscalía, mientras las autoridades buscan establecer su responsabilidad en los hechos. Asimismo, el vehículo permanece bajo custodia de las autoridades mientras avanza la investigación.

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“La investigación avanzará a manos de la Fiscalía de Cundinamarca y esperamos medidas ejemplarizantes para este criminal”, afirmó el gobernador Rey en una publicación realizada en sus redes sociales.

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Por ahora, las autoridades no han dado a conocer las causas exactas de la muerte de la mujer y la menor de edad ni los motivos que habrían llevado a Fonseca a realizar los diferentes desvíos durante su recorrido.

Encuentran mujer y niña sin vida dentro de carro en vía al Llano / FOTO: Compuesta - Tomadas de redes UltimaHoraCol y Alerta

La investigación busca establecer qué ocurrió con las víctimas y determinar la responsabilidad del hombre de 44 años en los hechos.

