Colombiana fue hallada sin vida en el baúl de su carro en EE. UU.; su esposo fue capturado

Las autoridades de Plano, Texas, informaron sobre un operativo realizado el pasado miércoles 12 de agosto en el complejo residencial The Parker, ubicado en el 4701 de Charles Place.

El caso está relacionado con la muerte de Eliana Bigoni, una mujer de 34 años, oriunda de Bogotá, Colombia, quien fue localizada sin vida luego de que sus allegados solicitaran un reporte de bienestar.

De acuerdo con la cronología de los hechos consignada en la declaración jurada y reportada por medios como Law & Crime y NBC DFW, Bigoni se dirigió a la residencia de su esposo, Jake O'Brien Bigoni, para recoger a sus dos hijos, de 2 y 5 años, y llevarlos al colegio.



Puedes leer: Lucas, el primer perro en recibir pensión alimenticia tras la separación de sus dueños



Según el documento, la diligencia no debía tomar más de 15 minutos. Sin embargo, familiares y amigos perdieron contacto telefónico con la mujer poco después de que ingresara a la vivienda. Una testigo también informó que Bigoni no llegó a una cita que tenía programada para desayunar a las 8:30 a. m., situación que generó preocupación.

Los agentes de la Policía de Plano llegaron al inmueble alrededor de las 10:30 a. m. Al ser consultado por el paradero de su esposa, Jake Bigoni manifestó inicialmente que ella había estado allí más temprano, pero aseguró desconocer dónde se encontraba.

Publicidad

De acuerdo con la declaración jurada, el hombre explicó que ambos atravesaban un proceso de divorcio y que Bigoni había acudido a la vivienda para recoger a uno de sus hijos, pero que el menor no se encontraba bien.

Durante el encuentro, los oficiales observaron una mancha en la camiseta de Bigoni. Ante la pregunta de los agentes, el hombre aseguró que había estado limpiando la casa.

Publicidad

Eliana Bigoni fue encontrada sin vida, las autoridades ya capturaron a su esposo Foto: imagen tomada de Facebook @Eliana Bigoni

¿Qué se sabe de la muerte de Eliana Bigoni?

La investigación tomó otro rumbo luego del testimonio de una segunda persona, identificada como la madre de Jake Bigoni. Según los documentos oficiales, la mujer recibió una llamada de su hijo cerca de las 10:15 a. m., durante la cual él habría manifestado que había ocurrido una pelea y que Eliana estaba muerta.

Ante esta información y debido a que la ubicación compartida del teléfono de la colombiana indicaba que permanecía en el lugar, los agentes realizaron una inspección del apartamento y el garaje.

Puedes leer: Luto en el deporte: murió Prichard Colón, exboxeador que quedó en coma tras un combate

En el interior de un Hyundai Genesis blanco, los policías encontraron a la mujer dentro del maletero. El reporte describió que estaba inconsciente y no respiraba, además de presentar lesiones en el rostro y la cabeza. También fueron encontrados rastros de sangre dentro de la vivienda.

Publicidad

Jake O'Brien Bigoni, de 37 años, enfrenta cargos de primer grado y otro relacionado con la manipulación o profanación de restos humanos, según los registros de la Policía de Plano. Las autoridades continúan con la investigación mientras avanza el proceso judicial.

Publicidad

En cuanto a los dos menores, el agente Jerry Minton declaró a FOX 4 que ambos fueron encontrados sin lesiones físicas. Actualmente, permanecen bajo custodia de las autoridades competentes.

La pareja se había casado en marzo de 2020 y, meses antes del hecho, Eliana Bigoni había compartido en redes sociales mensajes en los que expresaba su gratitud por la familia que habían construido.

