Servicio doméstico cambia sus tarifas: esto deberá pagar por hora desde julio de 2026

Si tiene contratado personal para las labores del hogar, es momento de revisar cuánto deberá pagar desde julio de 2026. La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares estableció los nuevos valores mínimos que regirán para cada categoría del servicio doméstico, luego de finalizar el esquema de incrementos acordado durante los últimos meses.

La actualización incorpora el último ajuste del 1,4 % sobre los salarios tomados como referencia en marzo y suma los montos no remunerativos previstos en el acuerdo. Con esta medida, quedaron definidos los pisos salariales que deberán respetar todos los empleadores.

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Los haberes fueron oficializados por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), organismo que publicó las escalas vigentes para quienes desarrollan tareas generales, cuidado de personas, supervisión, caseros y trabajos específicos. Aunque es posible acordar remuneraciones superiores, ningún trabajador podrá recibir un pago inferior al establecido para su categoría.



En el caso de las tareas generales, el valor mínimo quedó fijado en $3.733,72 por hora con retiro y $3.996,45 sin retiro. Para quienes cobran un salario mensual, el piso es de $458.053,22 con retiro y $505.302,76 sin retiro.

Las escalas también varían según las funciones desempeñadas. El personal dedicado al cuidado de personas tiene una remuneración distinta a la de quienes cumplen tareas de supervisión o desarrollan actividades que requieren conocimientos específicos, por lo que identificar correctamente la categoría resulta fundamental al momento de liquidar el salario.

¿Qué significa trabajar con retiro o sin retiro?

Antes de revisar las nuevas tarifas, es importante conocer la diferencia entre las dos modalidades de contratación del servicio doméstico. Con retiro significa que la persona cumple su jornada laboral y, al finalizar el día, regresa a su vivienda. En cambio, sin retiro hace referencia a quienes viven y pernoctan en el domicilio donde trabajan, una modalidad conocida como "cama adentro".

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Esta diferencia influye directamente en el salario mínimo establecido para cada categoría. En el caso de los caseros, por ejemplo, la modalidad siempre es sin retiro, ya que sus funciones implican el cuidado permanente de la vivienda donde prestan el servicio.

¿Cuánto se paga por hora al servicio doméstico en julio de 2026?

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Los valores mínimos cambian según la categoría y la modalidad de contratación. Estas son las tarifas vigentes:



Si el trabajador realiza funciones de distintas categorías, el salario debe calcularse de acuerdo con la actividad que desempeña con mayor frecuencia, respetando siempre el piso salarial fijado por la normativa.

¿Qué otros conceptos deben tener en cuenta empleadores y trabajadores?

La normativa mantiene vigente el adicional por zona desfavorable, equivalente al 31 % sobre el salario mínimo, para quienes prestan servicios en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

También continúa el reconocimiento por antigüedad, que corresponde al 1 % del salario por cada año trabajado, beneficio que se calcula sobre la remuneración mensual.

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Otro aspecto importante es la modalidad de contratación. Si el trabajador cumple 24 horas semanales o más, corresponde una remuneración mensual. Cuando la jornada es inferior a ese límite, el pago puede realizarse por hora, aplicando el valor vigente para la categoría correspondiente.

Con estas nuevas escalas, la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares y ARCA fijaron los valores mínimos que regirán durante julio de 2026. Por eso, antes de realizar la liquidación, conviene verificar la categoría del trabajador, la modalidad de contratación y los adicionales que puedan corresponder según cada caso.