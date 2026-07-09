Inician los pagos del tercer ciclo de Renta Joven: fechas por cédula y cómo cobrar

El programa Renta Joven ya tiene todo listo para su próxima entrega de recursos. Recientemente, el Departamento de Prosperidad Social (DPS) dio a conocer las fechas exactas en las que podrás disponer del dinero correspondiente al tercer ciclo de este año.

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Este incentivo económico está diseñado específicamente para personas entre los 14 y 28 años que se encuentran matriculadas en instituciones de educación superior, universidades, Escuelas Normales Superiores o en el SENA.



¿Cuándo pagan el tercer ciclo de Renta Joven 2026?

La entidad administradora anunció que la ventana para solicitar el dinero se abre el jueves 9 de julio y se extenderá hasta el martes 21 de julio.



Durante este periodo, se espera que un total de 100.263 participantes hagan efectivo su reclamo, gracias a una inversión estatal que supera los 40.709 millones de pesos.

Para esta ocasión, el DPS ha organizado la entrega mediante dos modalidades principales, permitiéndote elegir la que mejor se adapte a tu situación:

Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF): Esta alternativa funciona de acuerdo al último dígito de tu documento de identidad. El cronograma queda así:

9 de julio: Cédulas terminadas en 1, 2 y 3.

Cédulas terminadas en 1, 2 y 3. 10 de julio: Cédulas terminadas en 4, 5 y 6.

Cédulas terminadas en 4, 5 y 6. 14 de julio: Cédulas terminadas en 7, 8, 9 y 0. Puedes leer: Link oficial para consultar Devolución del IVA 2026: así puedes ver si eres beneficiario

Giro por puntos autorizados: Si prefieres el cobro por ventanilla, podrás acudir a los puntos de SuRed y SuperGiros en todo el territorio nacional a partir del viernes 10 de julio.

Mauricio Rodríguez, director del DPS, subrayó que estas transferencias son una herramienta fundamental para garantizar que tú y miles de jóvenes más puedan permanecer y darle continuidad a su formación académica.

¿Cómo reportar novedades en Renta Joven este mes?

Si necesitas realizar cambios en tu información personal o académica, debes estar muy atento a las fechas. El periodo para registrar cambios o actualizar información estará habilitado únicamente del 9 al 16 de julio.

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No dejes pasar esta oportunidad si te encuentras en alguna de las siguientes situaciones:

