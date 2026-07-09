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Inician los pagos del tercer ciclo de Renta Joven: fechas por cédula y cómo cobrar

El Departamento de Prosperidad Social activa una nueva jornada de transferencias monetarias para apoyar la educación superior. Conoce el cronograma detallado por último dígito de cédula.

Prosperidad Social revela cuándo y cómo recibirás el tercer pago de Renta Joven
Renta Joven 2026: Fecha de pago del tercer ciclo y guía para reclamar el subsidio
Foto: Gemini
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 9 de jul, 2026

El programa Renta Joven ya tiene todo listo para su próxima entrega de recursos. Recientemente, el Departamento de Prosperidad Social (DPS) dio a conocer las fechas exactas en las que podrás disponer del dinero correspondiente al tercer ciclo de este año.

Puedes leer: Esta es la fecha límite para cobrar la Devolución del IVA en junio y julio; muchos lo pierden

Este incentivo económico está diseñado específicamente para personas entre los 14 y 28 años que se encuentran matriculadas en instituciones de educación superior, universidades, Escuelas Normales Superiores o en el SENA.

¿Cuándo pagan el tercer ciclo de Renta Joven 2026?

La entidad administradora anunció que la ventana para solicitar el dinero se abre el jueves 9 de julio y se extenderá hasta el martes 21 de julio.

Durante este periodo, se espera que un total de 100.263 participantes hagan efectivo su reclamo, gracias a una inversión estatal que supera los 40.709 millones de pesos.

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Para esta ocasión, el DPS ha organizado la entrega mediante dos modalidades principales, permitiéndote elegir la que mejor se adapte a tu situación:

  1. Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF): Esta alternativa funciona de acuerdo al último dígito de tu documento de identidad. El cronograma queda así:
    • 9 de julio: Cédulas terminadas en 1, 2 y 3.
    • 10 de julio: Cédulas terminadas en 4, 5 y 6.
    • 14 de julio: Cédulas terminadas en 7, 8, 9 y 0.

    Puedes leer: Link oficial para consultar Devolución del IVA 2026: así puedes ver si eres beneficiario

  2. Giro por puntos autorizados: Si prefieres el cobro por ventanilla, podrás acudir a los puntos de SuRed y SuperGiros en todo el territorio nacional a partir del viernes 10 de julio.

Mauricio Rodríguez, director del DPS, subrayó que estas transferencias son una herramienta fundamental para garantizar que tú y miles de jóvenes más puedan permanecer y darle continuidad a su formación académica.

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¿Cómo reportar novedades en Renta Joven este mes?

Si necesitas realizar cambios en tu información personal o académica, debes estar muy atento a las fechas. El periodo para registrar cambios o actualizar información estará habilitado únicamente del 9 al 16 de julio.

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No dejes pasar esta oportunidad si te encuentras en alguna de las siguientes situaciones:

  • Necesitas actualizar tus datos básicos.
  • Ya eres bachiller y necesitas reportar tu graduación para levantar un estado de suspensión.
  • Requieres subsanar una suspensión relacionada con tus condiciones socioeconómicas.
  • Deseas realizar el retiro voluntario del programa o solicitar un aplazamiento.
  • Realizaste un cambio de programa de formación y necesitas que el subsidio se ajuste a tu nueva realidad educativa.
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