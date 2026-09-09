Escalofriante fenómeno que congeló a la Catedral de Manizales tras el terremoto: VIDEO

Un curioso detalle en la Catedral de Manizales llamó la atención de ciudadanos después del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto. En medio de los daños ocasionados por el fuerte movimiento telúrico, la torre del reloj de este emblemático templo quedó aparentemente detenida en la misma hora en la que ocurrió el sismo.

El fenómeno fue registrado por una mujer que visitó el lugar y decidió compartir las imágenes en sus redes sociales. El detalle rápidamente llamó la atención porque el reloj continúa señalando las 7:34 de la mañana, precisamente la hora en la que se registró el terremoto.

En el video publicado se puede observar la estructura afectada de la Catedral de Manizales y, entre los elementos que quedaron visibles después del movimiento, aparece el reloj detenido.



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“La Catedral de Manizales sigue marcando las 7:34 a. m.”, se lee sobre el audiovisual compartido en redes sociales.

La imagen resulta llamativa porque permite relacionar de manera inmediata el estado de la estructura con el momento exacto en el que se produjo el fuerte movimiento de tierra que fue sentido en diferentes regiones del país.

La mujer también acompañó el registro con otro mensaje en el que destacó lo ocurrido con la torre: “Difícil de olvidar. La hora exacta del terremoto quedó en la torre caída de nuestra catedral”.

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¿Qué pasó con la torre del reloj de la Catedral de Manizales?

De acuerdo con la información entregada en el registro difundido en redes sociales, la torre del reloj quedó afectada tras el terremoto y el mecanismo terminó detenido. Por eso, al observarla después del movimiento, la hora que continúa apareciendo es la de las 7:34 a. m.

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El terremoto del 10 de agosto generó conmoción entre ciudadanos de distintas zonas de Colombia. En Manizales, uno de los aspectos que más llamó la atención posteriormente fue precisamente la condición en la que quedó esta parte de la catedral.

La escena ha sido compartida como un recuerdo de aquel momento, pues el reloj permanece visualmente asociado a la hora en la que comenzó el movimiento telúrico.

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Más allá del registro de la torre, el video permite dimensionar cómo algunos elementos de la ciudad quedaron marcados por lo ocurrido durante el sismo. En este caso, la hora que permanece en el reloj se convirtió en el detalle que más sorprendió a quienes vieron las imágenes.

El dato que más se repite en el registro es precisamente 7:34 a. m., una hora que quedó fija en la torre de la Catedral de Manizales y que coincide con el momento señalado para el terremoto.