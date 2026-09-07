Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
HORÓSCOPO SEMANAL
SUBSIDIO DE ARRIENDO
RETRATO DE LOS 80
REFORMA PENSIONAL

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Johanna Fadul habla sin filtro y cuenta la millonada que ganó en ‘Sin senos si hay paraíso’

Johanna Fadul habla sin filtro y cuenta la millonada que ganó en ‘Sin senos si hay paraíso’

La actriz decidió hablar en una entrevista sobre el dinero que recibió por su participación en la serie internacional y lo que hizo con el dinero.

Retrato de la actriz colombiana Johanna Fadul sonriendo miradamente a la cámara
Johanna Fadul reveló la cifra que ganó durante su participación en 'Sin senos sí hay paraíso'.
Foto: imagen tomada de @johannafadul
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 7 de sept, 2026

Johanna Fadul volvió a estar en boca de todos en redes sociales. En esta ocasión, la actriz habló en una entrevista sobre el dinero que recibió por interpretar a Daniela Barrera en Sin senos sí hay paraíso y reveló que su sueldo fue uno de los más bajos del elenco.

Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
Sigue a La Kalle en Discover y entérate de lo mejor de la música

Inicialmente, la actriz recordó que el personaje de Daniela tuvo una gran acogida entre los espectadores de la serie y también recibió reconocimiento por parte de la crítica. Además, señaló que este papel fue determinante para impulsar su carrera y llevarla al estrellato.

Últimas noticias

La actriz colombiana Ana María Estupiñán sentada junto a su esposo Mattias Bylin, quien sostiene un micrófono mientras ambos hablan sobre una experiencia personal con su bebé
Farándula

Ana María Estupiñán reveló el difícil momento que vivió con su bebé: “Fue desgarrador”

Westcol vivió aterrador momento mientras jugaba con una tabla ouija
Farándula

Westcol vivió aterrador momento mientras jugaba con una tabla ouija: VIDEO

Puedes leer: Actriz de Rebelde preocupó a sus fans tras confirmar delicada enfermedad: "Ya no puede más"

Durante la conversación, Fadul también reveló una cifra aproximada de lo que recibió por su participación en las tres temporadas de la producción. “En las tres temporadas, y siendo una de las pagas más bajas, en dólares, por ahí unos 80 mil dólares”, dijo la actriz.

Te puede interesar

Johanna Fadul y Juanse Quintero posan juntos tras sorpresiva confesión de la actriz sobre la estabilidad de su matrimonio
Farándula

Johanna Fadul hace inesperada confesión sobre separarse de Juanse Quintero: “Lo mantengo”

Miguel Media Vida con audífonos frente a un micrófono relatando su experiencia cercana a la muerte
Virales

Miguel ‘Media Vida’ cuenta la experiencia sobrenatural que vivió al borde de la muerte

Johanna Fadul recordó que se trata de un dinero que recibió hace aproximadamente una década, por lo que puso en contexto lo que representaba esa cantidad en aquel momento y no en la actualidad.

Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música

¿Qué hizo Johanna Fadul con el dinero que ganó en Sin senos sí hay paraíso?

Publicidad

La actriz explicó que destinó buena parte de ese dinero a la compra de su primer apartamento junto a su esposo, Juan Sebastián Quintero.

“Estamos hablando hace 10 años. Fue nuestro primer apartamento. Bueno, nuestro primer apartamento no, la cuota inicial de nuestro primer apartamento y un poquito más”, indicó la actriz durante la entrevista. La revelación generó comentarios entre sus seguidores, quienes también han manifestado interés en conocer si su personaje, Daniela Barrera, podría regresar a la producción.

Publicidad

Johanna Fadul interpretó a Daniela Barrera en Sin senos sí hay paraíso

Daniela Barrera, interpretada por Johanna Fadul, tuvo un recorrido marcado por la opulencia, la obsesión y su constante lucha por superar la sombra de su madre.

A lo largo de su participación en la serie, el personaje pasó de ser una joven caprichosa y consentida a convertirse en una criminal fría y calculadora, dispuesta a todo por destruir a Catalina Marín y ganarse el amor de Hernán Darío.

Puedes leer: Juanse Quintero habla del ángel que lo salvó de ser abusado por un maestro: “Era muy famoso”

A pesar de la maldad de Daniela, el personaje tuvo una gran aceptación entre la audiencia. La interpretación de Johanna Fadul logró cautivar a los televidentes por la complejidad de la villana y permitió que su presencia en la historia se extendiera durante varias temporadas.

Publicidad

Te puede interesar

El extraño ritual de Lina Tejeiro en México que causó furor en redes sociales
Farándula

El extraño ritual que hizo Lina Tejeiro durante su viaje a México, ¿soltera otra vez?

Fredy Guarín con Andreina Fiallo
Farándula

Fredy Guarín rompe el silencio sobre su situación actual con Andreina Fiallo

La actriz también recibió elogios por su capacidad para mostrar la vulnerabilidad detrás de la personalidad despiadada de Daniela, convirtiendo al personaje en una pieza importante de la producción.

Publicidad

Finalmente, después de perder un concurso de belleza contra su eterna rival, Catalina, y quedar desfigurada tras una explosión provocada por sus propios actos, Daniela cayó en una profunda desesperación al verse derrotada y abandonada.

Incapaz de afrontar el rechazo y tras un deterioro progresivo de su salud mental, el personaje terminó quitándose la vida, poniendo fin a este personaje.

Relacionados

Johanna Fadul

Sin senos sí hay paraíso