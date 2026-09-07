Johanna Fadul habla sin filtro y cuenta la millonada que ganó en ‘Sin senos si hay paraíso’

Johanna Fadul volvió a estar en boca de todos en redes sociales. En esta ocasión, la actriz habló en una entrevista sobre el dinero que recibió por interpretar a Daniela Barrera en Sin senos sí hay paraíso y reveló que su sueldo fue uno de los más bajos del elenco.

Inicialmente, la actriz recordó que el personaje de Daniela tuvo una gran acogida entre los espectadores de la serie y también recibió reconocimiento por parte de la crítica. Además, señaló que este papel fue determinante para impulsar su carrera y llevarla al estrellato.

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Durante la conversación, Fadul también reveló una cifra aproximada de lo que recibió por su participación en las tres temporadas de la producción. “En las tres temporadas, y siendo una de las pagas más bajas, en dólares, por ahí unos 80 mil dólares”, dijo la actriz.



Johanna Fadul recordó que se trata de un dinero que recibió hace aproximadamente una década, por lo que puso en contexto lo que representaba esa cantidad en aquel momento y no en la actualidad.

¿Qué hizo Johanna Fadul con el dinero que ganó en Sin senos sí hay paraíso?

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La actriz explicó que destinó buena parte de ese dinero a la compra de su primer apartamento junto a su esposo, Juan Sebastián Quintero.

“Estamos hablando hace 10 años. Fue nuestro primer apartamento. Bueno, nuestro primer apartamento no, la cuota inicial de nuestro primer apartamento y un poquito más”, indicó la actriz durante la entrevista. La revelación generó comentarios entre sus seguidores, quienes también han manifestado interés en conocer si su personaje, Daniela Barrera, podría regresar a la producción.

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Johanna Fadul interpretó a Daniela Barrera en Sin senos sí hay paraíso

Daniela Barrera, interpretada por Johanna Fadul, tuvo un recorrido marcado por la opulencia, la obsesión y su constante lucha por superar la sombra de su madre.

A lo largo de su participación en la serie, el personaje pasó de ser una joven caprichosa y consentida a convertirse en una criminal fría y calculadora, dispuesta a todo por destruir a Catalina Marín y ganarse el amor de Hernán Darío.

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A pesar de la maldad de Daniela, el personaje tuvo una gran aceptación entre la audiencia. La interpretación de Johanna Fadul logró cautivar a los televidentes por la complejidad de la villana y permitió que su presencia en la historia se extendiera durante varias temporadas.

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La actriz también recibió elogios por su capacidad para mostrar la vulnerabilidad detrás de la personalidad despiadada de Daniela, convirtiendo al personaje en una pieza importante de la producción.

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Finalmente, después de perder un concurso de belleza contra su eterna rival, Catalina, y quedar desfigurada tras una explosión provocada por sus propios actos, Daniela cayó en una profunda desesperación al verse derrotada y abandonada.

Incapaz de afrontar el rechazo y tras un deterioro progresivo de su salud mental, el personaje terminó quitándose la vida, poniendo fin a este personaje.

