Los 5 productos que siempre echas al mercado y que ahora por el IVA te costarán más

El bolsillo de los colombianos se prepara para una fuerte sacudida fiscal. La radicación del proyecto de la Ley de Rescate Económico ante el Congreso ha encendido las alarmas en los hogares.

El punto más crítico radica en la modificación del estatuto tributario, la cual busca eliminar beneficios preferenciales y unificar las tarifas de varios alimentos esenciales hacia la tarifa general del 19% de IVA.

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Para una familia promedio, esto se traducirá de forma matemática en un incremento directo en el total de la compra al adquirir los mismos bienes tradicionales de la canasta familiar Colombia.



Si acostumbra a mercar mensualmente, estos son los bienes que pasarán del beneficio del 5% (o de estar excluidos) a pagar el impuesto pleno a partir de 2028, planteando un serio dilema en las finanzas del hogar: ¿habrá que empezar a dejarlos fuera del carrito?



1. El café (Grano y molido)

El café, compañero indispensable en las mañanas de los hogares colombianos, perderá su tratamiento preferencial del 5%. Con la nueva propuesta legislativa, este producto se gravará con el 19% de IVA general, impactando de forma severa a los consumidores de todas las regiones que consideran el "tintico" un elemento innegociable del día.

2. Chocolate de mesa

Otro artículo básico de los desayunos que sufrirá un alza idéntica es el chocolate. Al eliminarse la tarifa diferencial, este producto de alta rotación en las familias de ingresos medios y bajos experimentará un incremento de 14 puntos porcentuales en su gravamen tributario, convirtiéndose en un lujo que muchos pensarán dos veces antes de llevar a la caja.

3. Azúcar refinada y morena

El azúcar es un insumo transversal en la cocina. El proyecto plantea que deje atrás el impuesto del 5% para acogerse a la tarifa del 19%. Este incremento impactará no solo el paquete comprado en las góndolas, sino toda la cadena de preparación de postres y jugos caseros, obligando a los consumidores a buscar sustitutos o a reducir drásticamente su consumo.

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4. Pastas alimenticias

Las pastas (como los espaguetis y macarrones) representan una de las soluciones alimenticias más económicas y comunes del país. Bajo el nuevo modelo fiscal, las pastas pasarán directamente a estar gravadas con el 19% de IVA, encareciendo los almuerzos cotidianos de millones de estudiantes y trabajadores.

5. Frutas y hortalizas seleccionadas (Tomate y cebolla)

A diferencia de los procesados anteriores, alimentos agrícolas frescos como el tomate y la cebolla perderían su condición de bienes excluidos bajo esta propuesta. Al salir de dicha lista de protección, corren el riesgo de indexar el cobro pleno del impuesto al consumidor final en las grandes superficies comerciales y supermercados de cadena.

El proyecto normativo 477 de 2026 afrontará sesiones conjuntas prioritarias tras la solicitud del Ejecutivo. /Fotos: /AFP (composición La Kalle)

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El desglose real de la factura (noviembre de 2026)

Café molido (1 bolsa de 600 g): Precio de $29.300. El IVA pasaría de $1.465 (5%) a $5.567 (19%), un aumento de $4.102.

Chocolate de mesa (1 paquete de 1 kg): Precio de $24.500. El IVA subiría de $1.225 a $4.655, es decir, $3.430 adicionales.

Azúcar refinada (1 bolsa de 1 kg): Precio de $5.500. El IVA aumentaría de $275 a $1.045, una diferencia de $770.

Pastas alimenticias (1 paquete de 500 g): Precio de $4.800. El IVA pasaría de $240 a $912, un incremento de $672.

Tomate chonto y cebolla cabezona (1 kg de cada uno): Compra de $5.000. Pasarían de IVA del 0% al 19%, equivalente a $950 adicionales.

Este desglose se presenta únicamente a modo de ejemplo para ilustrar el posible impacto del cambio en el IVA sobre el costo de algunos productos de la canasta familiar. Los precios son valores de referencia y pueden variar según la marca, el establecimiento comercial, la ciudad y las condiciones del mercado.

