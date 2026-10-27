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La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Dayana Jaimes, viuda de Martín Elías, revive su dolor tras accidente de Kbeto Zuleta

Dayana Jaimes, viuda de Martín Elías, revive su dolor tras accidente de Kbeto Zuleta

La comunicadora reaccionó públicamente al siniestro vial que enluta al vallenato, recordando los peligros de la carretera y reviviendo la pérdida de su esposo hace nueve años.

Dayana Jaimes, viuda de Martín Elías, junto al cantante Kbeto Zuleta tras reaccionar a su siniestro vial y recordar el peligro en las carreteras
Dayana Jaimes reaccionó al accidente vial de Kbeto Zuleta, expresando su dolor y recordando los peligros de las vías que le arrebataron a su esposo Martín Elías
Fotomontaje realizado por La Kalle; @kbetozuleta y @martineliasdiaz
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 27 de oct, 2026

Dayana Jaimes, viuda de Martín Elías, conmovió las redes sociales al reaccionar al accidente vial que sufrió Kbeto Zuleta y su agrupación músical. La comunicadora recordó la partida del cantante en circunstancias similares, un hecho que despertó recuerdos dolorosos entre sus seguidores.

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El mensaje de Dayana Jaimes generó reacciones entre los internautas, quienes expresaron su preocupación por el accidente que sacudió al folclor vallenato. Sus palabras también pusieron sobre la mesa los riesgos que enfrentan los músicos durante los constantes desplazamientos por carretera.

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Tras conocer la gravedad de lo ocurrido, la viuda de Martín Elías manifestó su tristeza por las víctimas y envió un mensaje de solidaridad a sus familiares. El caso también revivió recuerdos de otros accidentes viales que dejaron una profunda huella en la música colombiana.

¿Qué dijo Dayana Jaimes sobre el accidente de Kbeto Zuleta?

A través de sus historias en redes, compartió un mensaje en el que lamentó lo ocurrido y se refirió a las dificultades que enfrentan los artistas durante sus viajes: “Hoy es un día triste para el género vallenato. Otro siniestro vial se lleva la vida de dos músicos y nos recuerda lo vulnerable que es esta profesión, con tantos viajes y horas en carretera”.

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También hizo énfasis en la incertidumbre que acompaña a quienes recorren las vías del país para cumplir con sus compromisos musicales: “Hoy estamos aquí y mañana quizás no podamos volver a casa”, expresó, una frase que generó múltiples reacciones entre quienes siguen de cerca la actualidad del vallenato.

La comunicadora también envió palabras de aliento a los familiares y allegados de las personas fallecidas y heridas en el accidente; por medio de su mensaje, pidió fortaleza para quienes atraviesan este difícil momento y expresó: “Que Dios les dé mucha fortaleza para enfrentar este momento tan doloroso”.

Mensaje de Dayana Jaimes en redes sociales lamentando el accidente vial que involucró a Kbeto Zuleta y su agrupación
A través de Instagram, Dayana Jaimes envió su solidaridad a las familias del accidente que involucró a Kbeto Zuleta y recordó los riesgos de los músicos en carretera
Fotocollage realizado por La Kalle; captura de pantalla @DayanaJaimes55

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¿Qué mensaje compartió Lily Díaz tras el accidente?

Lily Díaz, hija de Diomedes Díaz, también expresó su solidaridad con la familia Zuleta y recordó lo difícil que resulta afrontar una pérdida inesperada: “Quienes hemos vivido de cerca el dolor de una pérdida inesperada sabemos que no existen palabras suficientes para aliviar una ausencia tan grande”, escribió.

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Acompañó sus palabras con un mensaje de fe dirigido a quienes enfrentan este momento: “Porque hay dolores que solo Dios puede sostener y heridas que nos enseñan a abrazar con más fuerza el dolor de los demás”, agregó.

Mientras tanto, Poncho Zuleta acompaña a su hijo en el centro médico, mientras sus familiares y allegados permanecen atentos a los nuevos reportes sobre su evolución. El equipo médico continúa monitoreando su estado de salud para definir el tratamiento y los próximos pasos en su atención.

Lily Díaz, hija de Diomedes Díaz, dedica mensaje en Instagram de solidaridad tras el trágico accidente de Kbeto Zuleta y su agrupación
Lily Díaz, hija de Diomedes Díaz, envió un emotivo mensaje de solidaridad a las familias de los músicos fallecidos y pidió por la recuperación de Kbeto Zuleta
Fotocollage realizado por La Kalle; @lilydiazg

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¿Cuál es el estado de salud de Kbeto Zuleta tras el accidente vial?

El estado de salud que enfrenta el cantante de 46 años es delicado, luego de que el autobús en el que se movilizaba cayera al río Ariguaní, entre Magdalena y Cesar. Tras el siniestro, el equipo médico de la Clínica Sinaí Vital, en Bosconia, confirmó la amputación de su pierna izquierda por debajo de la rodilla.

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De acuerdo con la información entregada por la Secretaría de Salud del Cesar, el artista permanece intubado en la unidad de cuidados intensivos (UCI) debido a una contusión pulmonar severa. El accidente también dejó cuatro personas fallecidas, entre ellas el corista Geovanny Lobo y el guitarrista Harold Santana, además de 17 heridos.

El caso generó cuestionamientos después de conocerse los antecedentes del vehículo involucrado. Según el informe mencionado, el autobús registraba dos sanciones de tránsito ante el Simit: una por exceso de velocidad y otra por bloquear la calzada.

Video que puedes ver: VIDEO | La última presentación de Kbeto Zuleta junto a Elder Dayán antes del grave accidente

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