Martín Elías Jr sufrió inesperado accidente durante una presentación; quedó en video

En redes sociales comenzó a circular un video que generó preocupación entre los seguidores de la música vallenata. Las imágenes muestran el momento en el que Martín Elías Jr. sufrió una caída durante una presentación en vivo.

El joven cantante, hijo del recordado Martín Elías y nieto de Diomedes Díaz, se encontraba ofreciendo un espectáculo en Barrancabermeja, bajo una intensa lluvia, cuando ocurrió el percance.

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En medio de la euforia de los asistentes, el intérprete perdió el equilibrio y cayó desde la tarima hacia la zona donde se encontraba el público, lo que generó momentos de tensión entre sus seguidores.



¿Cómo ocurrió el accidente de Martín Elías Jr.?

De acuerdo con las imágenes difundidas en redes sociales, el incidente ocurrió mientras Martín Elías Jr. se desplazaba por el escenario e interactuaba con los asistentes.

En ese momento, una mujer intentó subir a la tarima para acercarse al cantante, pese a las medidas de seguridad del lugar.

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Durante el incidente, la seguidora alcanzó a sujetarlo de la camiseta, lo que habría provocado que el joven perdiera el equilibrio y cayera sobre los espectadores ubicados en la primera fila.

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La situación quedó registrada en video y rápidamente comenzó a circular en plataformas digitales, donde varios internautas expresaron su preocupación por lo sucedido.

¿Cómo reaccionó Martín Elías Jr. tras la caída?

Luego de quedar momentáneamente entre los asistentes, el equipo de trabajo del cantante intervino para ayudarlo a salir de la aglomeración.

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Pese al percance, el joven continuó con una actitud animada y mostró gestos de cercanía hacia sus seguidores. En medio de la presentación, tomó el micrófono y exclamó: “¡Y todo el mundo arriba!”, invitando al público a seguir disfrutando del espectáculo.

Minutos después, levantó los brazos para dar a entender que se encontraba bien y continuar con la presentación.

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Accidente bus de Martín Elías Jr. deja dos muertos, ¿iba el cantante? /Foto: redes sociales

¿Qué dijo Martín Elías Jr. sobre el accidente?

Tras la difusión de las imágenes, los seguidores del cantante recurrieron a sus redes sociales para conocer más detalles sobre lo ocurrido. El propio Martín Elías Jr. también compartió el momento con humor y publicó un mensaje que ayudó a tranquilizar a sus fanáticos.

“AJAJA, DESPUÉS DE CAER TOCA SEGUIR LA LOCURAAAA. Siempre con una sonrisa para mi gente. ¿Cómo la vieron?”, escribió.

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La publicación recibió numerosos comentarios de apoyo. Algunos internautas destacaron su actitud frente al percance y lo compararon con su padre y su abuelo, reconocidos por su conexión con el público durante sus presentaciones.

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Entre los mensajes que dejaron sus seguidores se encuentran: “Tan lindo y tan humilde como su padre, Dios lo guarde siempre” y “Tan humilde como su padre”.

El video tomó relevancia entre los seguidores del vallenato, especialmente en medio de la preocupación que ha generado el accidente de tránsito de la agrupación de Kbeto Zuleta, hijo de Poncho Zuleta, ocurrido durante la madrugada del 26 de octubre.

Mientras los fanáticos permanecen atentos a las noticias sobre la salud de Kbeto Zuleta, las imágenes de la caída de Martín Elías Jr. también despertaron inquietud entre quienes los siguen.