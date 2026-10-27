Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
HORÓSCOPO SEMANAL
RESTRICCIÓN DE MOTOS
ANTECEDENTES BUS KBETO ZULETA
CURSO DE INGLÉS GRATUITO

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Martín Elías Jr sufrió inesperado accidente durante una presentación; quedó en video

Martín Elías Jr sufrió inesperado accidente durante una presentación; quedó en video

El joven cantante y nieto de Diomedes Díaz sufrió el percance mientras ofrecía una presentación en vivo, en medio de la euforia del público.

Martín Elías Jr. en tarima durante su presentación, momento en el que sufrió un inesperado accidente que quedó registrado en video
Martín Elías Jr. durante la presentación en la que sufrió un inesperado accidente que quedó grabado en video
Foto: imagen tomada de @martineliasjr
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 27 de oct, 2026

En redes sociales comenzó a circular un video que generó preocupación entre los seguidores de la música vallenata. Las imágenes muestran el momento en el que Martín Elías Jr. sufrió una caída durante una presentación en vivo.

Recibe los mejores contenidos en Whatsapp
Síguenos en Google Discover para más contenidos

El joven cantante, hijo del recordado Martín Elías y nieto de Diomedes Díaz, se encontraba ofreciendo un espectáculo en Barrancabermeja, bajo una intensa lluvia, cuando ocurrió el percance.

Publicidad

Últimas noticias

Fotografía de la actriz Johanna Fadul y Juan Camilo Quintero tras revelar detalles de su ecografía
Farándula

Johanna Fadul sorprende con inesperado comentario; detalle no pasó desapercibido

¿Quién es Guus Franke? El magnate que se casó con Ariadna Gutiérrez
Farándula

Él es el misterioso multimillonario que enamoró a Ariadna Gutiérrez: boda en Cartagena

Puedes leer: Se conoce nuevo parte médico de Kbeto Zuleta; está en UCI e intubado

En medio de la euforia de los asistentes, el intérprete perdió el equilibrio y cayó desde la tarima hacia la zona donde se encontraba el público, lo que generó momentos de tensión entre sus seguidores.

¿Cómo ocurrió el accidente de Martín Elías Jr.?

De acuerdo con las imágenes difundidas en redes sociales, el incidente ocurrió mientras Martín Elías Jr. se desplazaba por el escenario e interactuaba con los asistentes.

Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música

En ese momento, una mujer intentó subir a la tarima para acercarse al cantante, pese a las medidas de seguridad del lugar.

Publicidad

Te puede interesar

Imagen muestra a la izquierda, el cantante Penchy Castro hablando y a la derecha, Rafa Pérez sonriendo con gafas de sol oscuras.
Farándula

Penchy Castro y Rafa Pérez revelan cuáles son sus mayores fobias y por qué les generan temor

Imagen que combina el rostro de Martín Elías Jr. sonriendo en un estadio con un recuadro que muestra el bus accidentado
Nación

Martín Elías Jr. se pronuncia tras fatídico accidente del bus de su agrupación; da detalles

Durante el incidente, la seguidora alcanzó a sujetarlo de la camiseta, lo que habría provocado que el joven perdiera el equilibrio y cayera sobre los espectadores ubicados en la primera fila.

Publicidad

La situación quedó registrada en video y rápidamente comenzó a circular en plataformas digitales, donde varios internautas expresaron su preocupación por lo sucedido.

¿Cómo reaccionó Martín Elías Jr. tras la caída?

Luego de quedar momentáneamente entre los asistentes, el equipo de trabajo del cantante intervino para ayudarlo a salir de la aglomeración.

Puedes leer: Sale a la luz deuda de Martín Elías Jr. con Yeison Jiménez: "No pude cumplir"

Publicidad

Pese al percance, el joven continuó con una actitud animada y mostró gestos de cercanía hacia sus seguidores. En medio de la presentación, tomó el micrófono y exclamó: “¡Y todo el mundo arriba!”, invitando al público a seguir disfrutando del espectáculo.

Minutos después, levantó los brazos para dar a entender que se encontraba bien y continuar con la presentación.

Publicidad

Accidente bus de Martín Elías Jr. deja dos muertos, ¿iba el cantante?
Accidente bus de Martín Elías Jr. deja dos muertos, ¿iba el cantante?
/Foto: redes sociales

¿Qué dijo Martín Elías Jr. sobre el accidente?

Tras la difusión de las imágenes, los seguidores del cantante recurrieron a sus redes sociales para conocer más detalles sobre lo ocurrido. El propio Martín Elías Jr. también compartió el momento con humor y publicó un mensaje que ayudó a tranquilizar a sus fanáticos.

“AJAJA, DESPUÉS DE CAER TOCA SEGUIR LA LOCURAAAA. Siempre con una sonrisa para mi gente. ¿Cómo la vieron?”, escribió.

Publicidad

La publicación recibió numerosos comentarios de apoyo. Algunos internautas destacaron su actitud frente al percance y lo compararon con su padre y su abuelo, reconocidos por su conexión con el público durante sus presentaciones.

Te puede interesar

Martín Elías y amigo.jpg
Judiciales

Acaban con cercano de Martín Elías durante una fiesta de cumpleaños; autoridades investigan

Martin Elías Jr. le robaron su celular
Farándula

Martín Elías Jr. hace delicada denuncia durante el Festival de la Leyenda Vallenata

Publicidad

Entre los mensajes que dejaron sus seguidores se encuentran: “Tan lindo y tan humilde como su padre, Dios lo guarde siempre” y “Tan humilde como su padre”.

El video tomó relevancia entre los seguidores del vallenato, especialmente en medio de la preocupación que ha generado el accidente de tránsito de la agrupación de Kbeto Zuleta, hijo de Poncho Zuleta, ocurrido durante la madrugada del 26 de octubre.

Mientras los fanáticos permanecen atentos a las noticias sobre la salud de Kbeto Zuleta, las imágenes de la caída de Martín Elías Jr. también despertaron inquietud entre quienes los siguen.

Publicidad

Relacionados

Martín Elías Jr

Accidentes graciosos