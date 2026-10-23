Penchy Castro y Rafa Pérez revelan cuáles son sus mayores fobias y por qué les generan temor

Penchy Castro y Rafa Pérez visitaron El Klub de La Kalle, donde hablaron abiertamente sobre sus mayores fobias y revelaron las razones por las que no han logrado superar estos temores.

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¿Cuál es la mayor fobia de Penchy Castro?

Penchy Castro contó que siente claustrofobia y temor a las alturas, dos situaciones que afectan algunos aspectos de su vida cotidiana. Según explicó, evita utilizar ascensores, sin importar en qué piso se encuentre su destino.



El cantante prefiere subir por las escaleras, incluso si debe llegar hasta un décimo piso. Además, aseguró que esta sensación de angustia también se presenta durante sus viajes en avión.

Aunque logra tolerar el vuelo, la ansiedad aumenta cuando la aeronave aterriza y las puertas tardan en abrirse. Así lo relató durante la conversación: “Me aguanto el avión cuando está en el aire, cuando el avión aterriza y no abre esa puerta, hermano, va a haber un loco ahí”.

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¿Por qué Penchy Castro le tiene miedo a los ascensores?

Durante la entrevista, Penchy explicó que su temor a los ascensores se originó en un episodio que vivió durante su niñez. Según contó, el incidente ocurrió en un edificio de apartamentos ubicado en El Rodadero.

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“Empecé a jugar en el ascensor para arriba, para abajo... y me quedé encerrado... mis hermanos se reían, yo decía desesperado... me tocó abrir el ascensor y salí. Yo quedé frustrado con eso, es un trauma”, recordó el artista.

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El cantante reconoció que no ha recurrido a terapias profesionales para superar este temor y que, hasta el momento, ha intentado manejarlo por cuenta propia.

¿Cuál es la mayor fobia de Rafa Pérez?

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Por su parte, Rafa Pérez confesó que siente un miedo intenso hacia las culebras. El artista aseguró que no soporta estar cerca de estos animales y que incluso le resulta difícil verlos en videos.

“Yo le tengo fobia a las culebras... no puedo ni verla ni cerca ni lejos ni nada, ni video ni de agua”, expresó. Asimismo, descartó la posibilidad de fotografiarse con una, incluso si se tratara de una especie que no representara un peligro para él. A diferencia de Penchy Castro, Pérez afirmó que no recuerda haber vivido una experiencia traumática o un accidente que explique el origen de su temor durante la infancia o la juventud.

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Cuando le preguntaron por qué no ha logrado superarlo, el cantante bromeó al relacionarlo con el “pecado original”. Sin embargo, después aclaró que no identifica un acontecimiento específico que haya provocado esa reacción.

“La verdad yo no tengo así de pronto un hecho que yo recuerde... siempre le he tenido es miedo”, comentó. Las experiencias de ambos artistas muestran que, pese a su reconocimiento en la música vallenata, también enfrentan temores personales que forman parte de su vida cotidiana.

Mira la entrevista completa: