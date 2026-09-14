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Martín Elías Jr. se pronuncia tras fatídico accidente del bus de su agrupación; da detalles

El cantante de vallenato usó sus redes sociales para pronunciarse sobre lo ocurrido con el bus que sufrió un grave choque en vías de Santander, dejando dos fallecidos.

Imagen que combina el rostro de Martín Elías Jr. sonriendo en un estadio con un recuadro que muestra el bus accidentado
Martín Elías Jr. dio declaraciones oficiales luego del trágico accidente que sufrió el bus que transportaba a los integrantes de su agrupación musical
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de @martineliasjr y redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 14 de sept, 2026

En la madrugada de este domingo 13 de septiembre se presentó un accidente de tránsito en Barbosa, Santander, que dejó dos personas muertas y en el que estuvo involucrado el bus en el que se movilizaban integrantes de la agrupación vallenata de Martín Elías Jr.

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El hecho se registró cerca de las 3:00 a. m., en uno de los accesos al municipio, cuando el bus de la agrupación chocó con una motocicleta en la que viajaban dos hombres, identificados como Carlos Ferney León Chamarro y José Ángel Chamarro Ayala, de 26 y 27 años, respectivamente. Ante esta situación, el nieto de Diomedes Díaz utilizó sus redes sociales para referirse a lo ocurrido.

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De acuerdo con la información conocida, la agrupación musical regresaba de una presentación realizada la noche anterior en Chiquinquirá, Boyacá, y se dirigía, de manera preliminar, hacia Barranquilla.

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El mensaje de Martín Elías Jr. tras el accidente

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Por medio de sus redes sociales, el nieto de Diomedes Díaz explicó que él no viajaba en el autobús y que se encuentra en buen estado de salud. Además, aseguró que todos los integrantes de la agrupación que iban en el vehículo resultaron ilesos.

De igual forma, lamentó profundamente la muerte de los dos jóvenes y expresó: “Lamentamos la muerte de esas dos personas, que Dios los tenga en la gloria. Esto es una situación que nadie desea”. El artista también compartió varias historias en las que habló sobre los riesgos que existen al movilizarse por carretera.

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Mensaje Martín Elías Jr en sus redes sociales con un fondo negro
Mensaje Martín Elías Jr mando varios mensajes después del accidente del bus
Foto: imagen tomada de redes sociales

Finalmente, Martín Elías Jr. les comentó a sus seguidores que, pese a lo ocurrido, continuará recorriendo el país y les pidió que oraran por él y estuvieran pendientes mientras sigue haciendo lo que más le gusta.

¿Qué más se conoció del accidente del bus del grupo de Martín Elías Jr.?

Cotracegua S.A.S., empresa a la que está vinculado el vehículo involucrado en el accidente, también se pronunció sobre lo ocurrido y comenzó su comunicado lamentando la muerte de las dos personas que se movilizaban en la motocicleta.

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En su pronunciamiento en redes sociales, la compañía explicó que el autobús pertenece a uno de sus asociados, está vinculado legalmente a Cotracegua S.A.S. y cuenta con todos los documentos y habilitaciones requeridos para prestar el servicio de transporte de pasajeros.

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De igual forma, la empresa aclaró que su vinculación con Martín Elías Jr. se limita exclusivamente a la contratación habitual del servicio de transporte para la movilización de su agrupación. Además, manifestó su disposición para entregar a las autoridades la información que sea requerida en el marco de la investigación.

Bus de agrupación de Martín Elías Jr. sufre grave accidente:
Bus de agrupación de Martín Elías Jr. sufre grave accidente:

Según el informe preliminar de la Seccional de Tránsito y Transporte de Santander, la motocicleta habría invadido el carril por el que se movilizaba el autobús. Sin embargo, la empresa enfatizó que se trata de información preliminar y pidió esperar los resultados de la investigación formal para establecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

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