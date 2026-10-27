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Se conoce nuevo parte médico de Kbeto Zuleta; está en UCI e intubado

Los familiares de Kbeto Zuleta y las autoridades del Cesar dieron a conocer nuevos detalles sobre la evolución de su estado de salud.

Kbeto Zuleta cantando en tarima, tras conocerse su nuevo parte médico que indica que se encuentra en UCI e intubado.
El cantante Kbeto Zuleta, hijo de Poncho Zuleta, cuyo estado de salud mantiene en alerta a sus seguidores
Foto: imagen tomada de @kbetozuleta
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 27 de oct, 2026

El cantante vallenato Carlos Alberto ‘Kbeto’ Zuleta, hijo de Poncho Zuleta, permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) e intubado tras el grave accidente de tránsito ocurrido durante la madrugada del lunes 26 de octubre.

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Las autoridades sanitarias del departamento del Cesar entregaron un nuevo reporte sobre el estado de salud del artista, quien resultó gravemente herido en el siniestro registrado en el puente sobre el río Ariguaní, donde el bus en el que se movilizaba la agrupación musical cayó al lecho del afluente.

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¿Cuál es el nuevo parte médico de Kbeto Zuleta?

La secretaria de Salud del Cesar, Georgina Sánchez, entregó detalles sobre el estado clínico del cantante durante una entrevista con el medio Recap Blu. Según explicó, el artista fue ingresado de urgencia a la Clínica Sinaí Vital, ubicada en el municipio de Bosconia.

“El señor Carlos Alberto Zuleta llegó ya amputado a la Clínica Sinaí Vital del municipio de Bosconia, está intubado”, afirmó la funcionaria.

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Sánchez también explicó que el estado de salud del cantante es delicado debido a una contusión pulmonar severa que le provocó una insuficiencia respiratoria aguda. Esta complicación hizo necesaria la intubación y su ingreso a la UCI, donde permanece bajo vigilancia médica.

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Ante la intención de sus familiares de trasladarlo a una institución de mayor complejidad en otra ciudad, la secretaria de Salud aclaró que, por el momento, no es posible realizar la remisión debido a su condición clínica.

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¿Qué dijo la hermana de Kbeto Zuleta sobre su estado de salud?

Claudia Margarita Zuleta, hermana del cantante, también se pronunció sobre su estado de salud en declaraciones a Noticias Caracol. La familiar confirmó que el artista presenta lesiones de gravedad que requieren atención especializada.

Puedes leer: ¿Quién es Carlos Alberto 'Kbeto' Zuleta?, cantante accidentado: canciones y dinastía

“Kbeto tiene traumas a nivel de tórax, a nivel abdominal y en sus piernas, las cuales van a requerir atención más especializada. Pedimos a Dios por ellos, con toda la fe de que van a salir adelante”, expresó.

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Asimismo, explicó que, debido a la gravedad de las lesiones, el cantante permanece en cuidados intensivos y que, por ahora, no será trasladado a otro centro asistencial.

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¿Cómo ocurrió el accidente en el que resultó herido Kbeto Zuleta?

El accidente se registró durante la madrugada del lunes 26 de octubre, a la altura del kilómetro 16+100 de la vía que comunica a Pueblo Nuevo con Bosconia, en el departamento del Magdalena.

El bus cubría la ruta Sincelejo-Valledupar y transportaba a 23 personas, entre ellas varios integrantes de la agrupación musical de Kbeto Zuleta.

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Según los reportes preliminares de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía del Magdalena y las declaraciones del alcalde de Bosconia, Jorge Patiño Gómez, el vehículo transitaba en sentido Pueblo Nuevo-Bosconia cuando se salió de la calzada, chocó contra la baranda de un puente y cayó al lecho del río Ariguaní.

¿Cuántas personas resultaron afectadas por el accidente?

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El siniestro vial dejó, según el balance incluido en los reportes conocidos, 22 personas lesionadas y varios fallecidos.

De los heridos, cinco permanecían en unidades de cuidados intensivos, distribuidos entre la Clínica Sinaí Vital, en Bosconia, y la Clínica Erasmo y la Clínica de Alta Complejidad, en Valledupar.

Bus accidentado en el que viajaba Kbeto Zuleta, hijo del cantante vallenato Poncho Zuleta, junto a un detalle descubierto
Imagen del bus destruido tras el accidente de Kbeto Zuleta, hijo de Poncho Zuleta, revelando un oscuro detalle del vehículo.
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales

En cuanto a los demás integrantes de la agrupación vallenata, los reportes médicos señalaron que algunos presentaban fracturas en los antebrazos y contusiones torácicas. Por su parte, el conductor del vehículo no habría sufrido lesiones de consideración.

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Las autoridades continúan recopilando información para establecer las causas del accidente y determinar las circunstancias en las que el bus terminó cayendo al río Ariguaní.

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