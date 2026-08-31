¿Adiós definitivo? Drástico cambio que sufrirá tu cuenta de Nequi a partir del 1 de septiembre

Una de las transformaciones financieras más esperadas del año en Colombia se hace realidad. A partir de este 1 de septiembre de 2026, Nequi, una de las plataformas digitales de finanzas personales más utilizadas del país deja de ser una línea de negocio interna para constituirse legalmente.

La gran pregunta que se hacen millones de usuarios es directa: ¿Nequi se separa de Bancolombia?

La respuesta jurídica es afirmativa, pero operativamente la realidad es muy distinta. La billetera digital iniciará una nueva etapa bajo el nombre oficial de Nequi S.A. Compañía de Financiamiento.



Esta evolución legal significa que ahora operará bajo su propia licencia de establecimiento de crédito y contará con la vigilancia directa de la Superintendencia Financiera de Colombia. Adicionalmente, todos los depósitos e ingresos de los clientes pasarán a estar respaldados de forma directa por el seguro de depósitos de Fogafín.

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El rol del Grupo Cibest en la propiedad

Es fundamental aclarar que este movimiento no significa una venta de la aplicación ni su salida del entorno corporativo original.

La entidad ahora forma parte independiente del Grupo Cibest Nequi, que es la nueva denominación institucional adoptada por el antiguo Grupo Bancolombia.

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Por lo tanto, el holding empresarial mantiene el 100 % de las acciones y la propiedad de la plataforma, ejecutando únicamente una separación operativa y regulatoria para permitirle actuar como un neobanco autónomo.

Los directivos de la entidad han sido enfáticos al dar un parte de tranquilidad. Con la llegada de los cambios en Nequi 1 de septiembre, los clientes no tendrán que realizar ningún tipo de trámite de migración, ni actualización de datos, ni firmar nuevos contratos comerciales.

La aplicación instalada en los teléfonos inteligentes seguirá funcionando exactamente igual.

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¿Qué pasará con los retiros y las transferencias?

Para el día a día de los ciudadanos, las principales funcionalidades se mantendrán intactas bajo las mismas condiciones de gratuidad actuales:

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Uso de canales tradicionales: Los usuarios podrán seguir acudiendo a los cajeros electrónicos y a los corresponsales bancarios habilitados para retirar plata de Nequi sin cobros adicionales.



Los usuarios podrán seguir acudiendo a los cajeros electrónicos y a los para retirar plata de Nequi sin cobros adicionales. Flujo del dinero: Las transferencias Nequi y Bancolombia seguirán realizándose de forma inmediata, en tiempo real y con costo cero para ambas partes.



Las transferencias Nequi y Bancolombia en tiempo real y con costo cero para ambas partes. Gestión de cuentas: El número de cuenta seguirá vinculado al número de celular y no habrá modificaciones en la recepción de nóminas o subsidios del gobierno.

Nequi

Esta transición marca un hito en el desarrollo de los neobancos en Colombia.

La nueva estructura corporativa le otorgará a la compañía una flexibilidad regulatoria total para diseñar un catálogo robusto de servicios financieros propios, incluyendo portafolios de inversión avanzados y modalidades de créditos de consumo con topes mucho más altos.

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La independencia de Nequi frente a Bancolombia genera dudas entre los usuarios sobre posibles tarifas en giros y retiros en cajeros. Foto: creada con Gemini

¿Qué pasará con la tarjeta Nequi Visa?

Seguirá funcionando con total normalidad. No debes cambiar el plástico físico ni modificar tus suscripciones digitales actuales.



¿Cambiarán los topes máximos de dinero en la cuenta?

No. Los límites de saldo y movimientos mensuales se mantienen bajo los mismos topes de ley vigentes en Colombia.



¿Qué pasará con la opción de PayPal y dólares?

La alianza y los servicios de recepción de remesas internacionales continuarán operando bajo las condiciones habituales.



¿El cambio afecta la exención del impuesto 4x1000?

No. Si tu cuenta ya estaba marcada como exenta de este gravamen, el beneficio se traslada automáticamente.