Jose Miel sobre marchas gay: "No se pide derechos mostrando senos ni con chicos en tanga"

Jose Miel, el artista que te dejó con la boca abierta en Caracol Televisión con sus imitaciones de Yuri en Yo me llamo y su potencia en La descarga, soltó una bomba que tiene ardiendo las redes sociales.

En una charla sin filtros en el programa La Kalle, el cantante dejó claro que, aunque es homosexual, no camina por la misma orilla de muchos en lo que él llama la "población diversa".

El punto más álgido de la entrevista llegó cuando Jose Miel se refirió a las movilizaciones que se ven en las calles de Bogotá. Sin pelos en la lengua, el artista confesó que ese tipo de eventos no lo representan en lo más mínimo.

Según le contó a los locutores de La Kalle, su experiencia asistiendo a estas jornadas fue bastante chocante.

"Me encontré con chicas trans sin bracier mostrando los senos eh chicos en tanga eh en suspensorios mostrando nalgas", relató con evidente molestia.

Para él, ver ese panorama junto a familias tradicionales y niños es un error garrafal si lo que se busca es la aceptación social.

La frase que ya es viral y que define su postura fue contundente:

"No se pide derechos mostrando senos ni con chicos en tanga". Jose Miel sostiene que el respeto es una calle de doble vía y que la exhibición de desnudez o el consumo de sustancias en el espacio público le quita seriedad a la lucha por la igualdad.

"Si usted quiere que lo respeten también tiene que aprender a respetar", sentenció en los micrófonos de la emisora, dejando claro que para él existen límites que no se deberían cruzar en nombre de la libertad.

El cantante reveló que tras estas declaraciones se le vino "el mundo encima". No solo fue una "funada" en redes sociales; la cosa pasó a mayores con insultos y ataques directos.

"Me llegaron muchos mensajes... usted es un doble moral... apenas lo vea lo voy a mandar a que le den una buena golpiza", confesó Jose Miel sobre las amenazas recibidas.

Incluso relató un episodio amargo en el sector de Chapinero donde una pareja lo escupió simplemente por no compartir la línea de pensamiento del gremio.

A pesar del odio que ha recibido y de que le han intentado cerrar su cuenta de Instagram varias veces, Jose Miel no se retracta.

Él asegura que su carrera la ha construido solo, pagando sus clases y forjando su talento sin deberle nada a ninguna organización o "comunidad", término que, por cierto, detesta porque siente que los cataloga como si fueran "extraterrestres" y no parte de la sociedad normal.