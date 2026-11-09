VIDEO| Camarógrafa de Karol G salió 'volando' en pleno show; será sometida a cirugía

El reciente concierto de Karol G en Monterrey tuvo un momento de tensión que preocupó a los asistentes del Estadio BBVA. Mientras la cantante interpretaba sus éxitos sobre el escenario, uno de los camarógrafos del espectáculo sufrió un aparatoso accidente al elevarse por los aires y terminar en el suelo.

Varios fanáticos captaron el instante con sus celulares y compartieron las grabaciones en redes. En los videos se observa cómo la trabajadora choca contra una de las luces durante el recorrido aéreo y cae con fuerza, ante la mirada de los espectadores.

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El percance ocurrió durante la interpretación del tema 'Te llevas to', en la segunda presentación de Karol G en México. En ese instante, una cámara aérea con gancho se enredó con el equipo de la camarógrafa, levantándolo antes de soltarlo hacia la superficie.



Debido al violento impacto contra la estructura, ella no logró levantarse por sus propios medios. Por esta razón, integrantes de la producción acudieron de inmediato para auxiliarla y retirarlo de bambalinas hacia un centro médico cercano.

¿Cuál es el estado de salud del camarógrafo tras la caída?

Tras la incertidumbre sobre lo ocurrido en el escenario, la operadora de cámara Zoe Lubeck reapareció en sus redes sociales. La joven compartió una foto en la que al parecer está en una silla de ruedas y aclaró su situación: "Fracturas en cuatro lugares y necesito cirugía. Soy afortunado".

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Desde el centro médico, Zoe compartió un mensaje en el que transmitió tranquilidad y optimismo frente a su recuperación. Además, agradeció las muestras de cariño de sus seguidores y expresó: "Parece que el universo tenía otros planes para mí. Estoy bien, gracias familia por todo el cariño. Volveré pronto".

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Asimismo, la camarógrafa publicó imágenes posteriores desde el aeropuerto mientras se alistaba para regresar a Los Ángeles, California. En su natal ciudad estadounidense, él será sometido a una cirugía de emergencia por sus lesiones.

Cabe destacar que Zoe Lubeck ganó gran popularidad en internet al compartir detalles del detrás de cámaras de las giras de la cantante. Tras conocerse que deberá someterse a una intervención quirúrgica por el accidente, sus seguidores le enviaron numerosos mensajes de apoyo y buenos deseos para su recuperación.

Capturas de Instagram compartidas por la camarógrafa de Karol G, mostrando detalles de su recuperación, su labor en el show y el equipo dañado en la caída Fotocollage realizado por La Kalle; @camp_dad__

¿Por qué critican a Karol G tras el accidente de su camarógrafa?

Por otro lado, la escena captada en video generó un intenso debate entre los usuarios de las distintas redes sociales. Algunos internautas cuestionaron que la cantante colombiana continuara con su presentación sin detener la música para verificar el bienestar del trabajador.

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Sin embargo, otros seguidores explicaron que la paisa miraba hacia la dirección opuesta en la tarima durante el suceso. Por este motivo, la intérprete no habría notado la caída de su colaboradora mientras continuaba con el desarrollo de su espectáculo en Monterrey.

A pesar de la aparatosa caída, asistentes al evento señalaron que el personal de logística reaccionó con rapidez para brindarle auxilio. La trabajadora fue movilizado rápidamente fuera del área del público para ser trasladado a un hospital cercano para ser evaluado.

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Hasta que la afectada compartió las imágenes del accidente, ni Karol G ni su equipo oficial de producción emitieron un comunicado para referirse a lo ocurrido durante el concierto en Monterrey.

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