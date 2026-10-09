Confesión de Majo Vargas sobre Jeimmy Montoya en La Reina del Flow: "Falta de confianza"

Si eres seguidor de La Reina del Flow, sabes muy bien que el personaje de Jeimmy Montoya dejó una huella imborrable desde los primeros episodios de la producción.

La encargada de darle vida a la versión adolescente de esta heroína urbana fue la actriz Majo Vargas, quien participó en una etapa breve pero llena de intensidad dramática durante la primera temporada.

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En una entrevista concedida al programa El Klub de La Kalle de la emisora La Kalle en Bogotá, la joven artista abrió su corazón y explicó en detalle qué aspectos de su personalidad la conectan con Jeimmy y en cuáles se distancia por completo de ella.



¿Qué tiene en común Majo Vargas con Jeimmy Montoya de La Reina del Flow?

Majo Vargas explicó que existen dos puntos fundamentales que la unen de forma directa con la esencia de Jeimmy Montoya. El primer pilar es el amor incondicional por el núcleo familiar.



Según relató la propia actriz, Jeimmy sentía una devoción absoluta por sus padres y por su abuela. Majo afirmó que ella comparte exactamente ese mismo valor, al provenir de una familia paisa tradicional donde los lazos afectivos ocupan el lugar más importante de la vida cotidiana.

El segundo elemento de conexión es la pasión por volcar los sentimientos sobre el papel. Mientras que el personaje de Jeimmy canalizaba sus vivencias mediante la composición de canciones urbanas, Majo Vargas desarrolla una faceta literaria activa.

La actriz reveló que es escritora y que cuenta con su propio libro de poesía publicado, un hábito creativo que la hace sentirse profundamente identificada con el espíritu creador del personaje.

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¿En qué se diferencian Majo Vargas y Jeimmy Montoya?

A pesar de estas similitudes afectivas y artísticas, Majo Vargas aclaró que existe una gran diferencia en el ámbito de la autoestima y la seguridad personal entre ella y el personaje juvenil que interpretó.

Durante los primeros cuatro o cinco capítulos de la historia, la joven Jeimmy atravesó eventos sumamente traumáticos, tales como el asesinato de sus padres, el engaño, la drogadicción, su primer beso e incluso la maternidad en la adolescencia.

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Debido a este entorno adverso, el personaje padecía de una severa falta de confianza en sí misma.

Jeimmy no se creía capaz de subirse a un escenario a cantar por inseguridades sobre su ropa o su aspecto físico, e incluso llegó a repetirle a su abuela y a Charlie que ella no era suficiente persona para él.

En contraste directo con esa faceta de ficción, Majo Vargas resaltó que a sus 25 años se encuentra en una etapa de madurez donde su autoestima se ubica en un nivel muy sano y reconfortante.

La actriz expresó que se ama profundamente a sí misma y que hoy en día se siente totalmente capacitada para asumir retos de enorme magnitud, entre los que destaca subir a cantar e interpretar en vivo frente a miles de espectadores en recintos multitudinarios.

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¿Cuándo se presenta el elenco de La Reina del Flow en Bogotá?

Esta seguridad sobre el escenario podrá ser atestiguada por los fanáticos en el evento de reencuentro que el elenco de la serie realizará el próximo 25 de octubre en el Movistar Arena de la ciudad de Bogotá.

Majo Vargas estará presente junto a sus compañeros de reparto, incluidos los actores J Torres y Kevin Bury, en un espectáculo musical que promete recorrer los temas más icónicos de la producción.

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Durante la entrevista radial, se dio a conocer que los asistentes podrán acceder a un 25% de descuento en la compra de sus entradas utilizando el código promocional "la calle con Caust 25".

Además, los actores confirmaron que el show contará con la apertura del artista colombiano David Palacio, intérprete del tema "La mujer prohibida".

El repertorio incluirá canciones populares como "Fénix" y "Ser un cantante", temas que han marcado a la audiencia a nivel internacional.

De hecho, Majo recordó con emoción cómo en España una familia le compartió que escuchaba "Fénix" para fortalecer a su hija durante su tratamiento contra el cáncer, lo que demuestra el alcance del proyecto más allá de la pantalla.

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