Yuri Vargas revela emotivo mantra familiar que marcó su camino tras 18 años de carrera

La actriz Yuri Vargas protagonizó un emotivo momento durante una entrevista en El Klub de La Kalle, donde recordó las enseñanzas de sus padres y los sacrificios que marcaron sus primeros pasos en la televisión colombiana.

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Durante la conversación, la artista paisa compartió una frase que su mamá suele repetirle y que se convirtió en una especie de mantra familiar: "no se le olvide rebobinar", un consejo que le recuerda la importancia de mantener presentes sus raíces.



Al explicar el significado de esas palabras, Ella reconoció que recordar su camino y valorar los esfuerzos detrás de sus logros la llenó de gratitud. Tanto así que no pudo contener las lágrimas y confesó: "se me salieron las lágrimas como de agradecimiento".

¿Qué significa el consejo de la mamá de Yuri Vargas?

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Para Yuri, rebobinar significa regresar mentalmente a esos primeros momentos de su vida artística, cuando apenas comenzaba a abrirse camino en una industria llena de retos. La recomendación de su madre le permite reconocer cuánto esfuerzo existe detrás de cada oportunidad y valorar el recorrido que la llevó hasta donde está.

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La actriz también recordó que su historia profesional comenzó con decisiones difíciles, especialmente cuando tomó la determinación de salir de Medellín y trasladarse a Bogotá para perseguir sus sueños. En ese momento, contaba con recursos limitados y el respaldo de sus seres queridos, quienes confiaron en su talento.

Durante la conversación, evocó que llegó a Bogotá con apenas "$180,000 pesos que me dio mi papá", una ayuda económica que le permitió emprender ese viaje desde Medellín para perseguir sus sueños.

La artista recordó las condiciones de aquellos primeros días y reconoció que no fue sencillo adaptarse a esa realidad. Sin embargo, la compañía de sus colegas y los valores inculcados por sus padres le dieron fuerzas para continuar, incluso cuando las circunstancias parecían complicar el camino que eligió.

También mencionó que, pese a las dificultades de sus comienzos, nunca contempló abandonar sus aspiraciones. La disciplina y la perseverancia aprendidas en su hogar fueron fundamentales para mantenerse firme mientras buscaba oportunidades en la actuación y construía poco a poco su trayectoria en la televisión colombiana.

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¿Cómo influyó su familia en la carrera artística de Yuri Vargas?

El acompañamiento de sus padres continúa siendo fundamental para la actriz y su hermana Majo Vargas. Durante la entrevista, Yuri expresó el orgullo que siente por su familia y recordó que ellos también viven con mucha emoción cada uno de los triunfos profesionales de sus hijas.

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En ese sentido, destacó el crecimiento de Majo en la actuación, pues comenzó desde muy joven y encontró en su hermana una persona cercana con quien conversar sobre sus proyectos. Según contó, mantienen una comunicación abierta y comparten consejos cuando alguna de las dos necesita orientación en el ámbito profesional.

Además de sus padres y su hermana, reconoció el respaldo de su pareja Gin, quien también ocupa un lugar importante en su vida. Para la actriz, contar con ese acompañamiento representa un apoyo mientras continúa asumiendo nuevos desafíos laborales.

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