Alexis Escobar enciende las alarmas tras hospitalización de urgencia, ¿qué pasó?
El mundo de la música popular colombiana se alarmó tras conocer la hospitalización de Alexis Escobar, reconocido intérprete de éxitos como 'La santa y la diabla' y 'No me da la talla'.
-
A Alexis Escobar le tiran ropa interior en pleno concierto y boletea a la dueña de las tangas
El cantante recibió diferentes regalos en el escenario y no desaprovechó la oportunidad.
-
Alexis Escobar se internacionaliza; EE.UU le dio la visa de talento
El cantante de música popular le contó muy feliz la noticia a sus miles de fans.
-
Yina Calderón fue abucheada cuando subió a tarima en un cumpleaños
La joven compartió el triste momento que vivió y algo enojada acusó a uno de sus amigos de ser el culpable del momento.
-
Página de Alexis Escobar fue hackeada por peligrosos ciberdelincuentes
El propio artista denunció la aparición de imágenes comprometedoras que afectaron su imagen.
-
¿Qué les depara a los artistas este 2022?
Éxitos, fracasos y hasta divorcios aparecen en la carta astral de varios cantantes.
-
Con emotivo video, Alexis Escobar anunció el nacimiento de su segundo hijo
El cantante de música popular presentó a 'Pedrito' ante sus fans.
-
'Quién sabe', el nuevo tema para cantar a grito herido que lanza Alexis Escobar
El cantante de música popular le regaló a los fans una canción pegajosa que los tiene encantandos.
-
Alexis Escobar dice que el amor no tiene edad y publica romántica foto con mujer mayor
El cantante llamó la atención de sus seguidores con una foto en la que sale dando un beso en la boca a una mujer mucho mayor que él.
-
Mara Cifuentes no fue modelo de un video musical por la millonada que cobra por besos
Un artista de música popular se quedó con las ganas que ella fuera la modelo, porque estaba fuera de su presupuesto.