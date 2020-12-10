Publicidad

Alexis Escobar

    Alexis Escobar enciende las alarmas tras hospitalización de urgencia, ¿qué pasó?
    Alexis Escobar enciende las alarmas tras hospitalización de urgencia, ¿qué pasó?

    El mundo de la música popular colombiana se alarmó tras conocer la hospitalización de Alexis Escobar, reconocido intérprete de éxitos como 'La santa y la diabla' y 'No me da la talla'.

    Alexis Escobar, cantante de música popular
    A Alexis Escobar le tiran ropa interior en pleno concierto y boletea a la dueña de las tangas

    El cantante recibió diferentes regalos en el escenario y no desaprovechó la oportunidad.

    La Kalle. Alexis Escobar / Foto: Instagram
    Alexis Escobar se internacionaliza; EE.UU le dio la visa de talento

    El cantante de música popular le contó muy feliz la noticia a sus miles de fans.

    Yina Calderón
    Yina Calderón fue abucheada cuando subió a tarima en un cumpleaños

    La joven compartió el triste momento que vivió y algo enojada acusó a uno de sus amigos de ser el culpable del momento.

    ¿Por qué la tapó? Alexis Escobar publicó una foto con una mujer desnudos en la tina
    Página de Alexis Escobar fue hackeada por peligrosos ciberdelincuentes

    El propio artista denunció la aparición de imágenes comprometedoras que afectaron su imagen.

    Jessi Uribe revivió recuerdo de un viaje y Paola Jara enamoró con su cuerpazo
    ¿Qué les depara a los artistas este 2022?

    Éxitos, fracasos y hasta divorcios aparecen en la carta astral de varios cantantes.

    La Kalle. Negocio de Alexis Escobar / Foto: Instagram
    Con emotivo video, Alexis Escobar anunció el nacimiento de su segundo hijo

    El cantante de música popular presentó a 'Pedrito' ante sus fans.

    Alexis Escobar lanza 'Quién sabe'
    'Quién sabe', el nuevo tema para cantar a grito herido que lanza Alexis Escobar

    El cantante de música popular le regaló a los fans una canción pegajosa que los tiene encantandos.

    La Kalle. Alexis Escobar / Foto: Instagram
    Alexis Escobar dice que el amor no tiene edad y publica romántica foto con mujer mayor

    El cantante llamó la atención de sus seguidores con una foto en la que sale dando un beso en la boca a una mujer mucho mayor que él.

    ¿Se postuló para Miss Universo? Dos publicaciones de Mara Cifuentes dejaron la duda
    Mara Cifuentes no fue modelo de un video musical por la millonada que cobra por besos

    Un artista de música popular se quedó con las ganas que ella fuera la modelo, porque estaba fuera de su presupuesto.

