Alexis Escobar enciende las alarmas tras hospitalización de urgencia, ¿qué pasó?

El artista antioqueño, oriundo de Bello, compartió una imagen desde la camilla de una clínica, aparentemente ubicada en Medellín, revelando que había sufrido una "fuerte intoxicación".

Horas después de generar inquietud entre sus seguidores, el propio Alexis Escobar decidió brindar más detalles a través de un video, aunque optó por ocultar su rostro.

Según explicó, aún no se ha determinado la causa exacta de la intoxicación que lo llevó a buscar atención médica urgente. "Me intoxiqué, aunque todavía no hemos sabido con qué, pero ya me están haciendo exámenes", comentó el cantante.

La situación se tornó más compleja cuando, además de los síntomas físicos de la intoxicación, el artista experimentó un episodio de pánico y ansiedad que derivó en hiperventilación.

"Me cogió un ataque de pánico y de ansiedad, e hiperventilé. Entonces, eso fue lo que pasó", relató, visiblemente afectado por el susto vivido. El intérprete de El incomprendido confesó haberse desesperado.

Escobar, con un toque de humor, justificó su decisión de no mostrar su rostro en el video señalando que tenía la cara "muy inflamada" y no quería "darles el papayaso de que me gocen".

Optó por esperar a que la hinchazón bajara antes de volver a aparecer públicamente. En este momento complicado, cuenta con el apoyo de su esposa, quien ha compartido algunas imágenes en las redes sociales del artista.

A pesar del susto, Alexis Escobar ha intentado transmitir un mensaje de tranquilidad a sus fans. Informó que ya le practicaron diversos exámenes, incluyendo electrocardiogramas, para descartar complicaciones mayores. "Gracias a Dios, estoy bien", añadió.

Unas horas después de los tratamientos, grabó una nueva historia para confirmar que no había "muerto" y que se sentía mejor, agradeciendo los mensajes de apoyo recibidos.

Actualmente, el cantante de música popular permanece bajo observación médica mientras los especialistas trabajan para determinar el origen de la intoxicación que provocó su malestar.

Sus seguidores han inundado las redes sociales con mensajes de apoyo y deseos de una pronta recuperación, esperando verlo retomar pronto sus actividades musicales.

