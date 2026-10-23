Mamá de Valentina Rodríguez asegura que su ex la maltrataba antes del supuesto accidente

La relación sentimental de Valentina Rodríguez Ruiz habría estado marcada por episodios de presunto maltrato, control y hostigamiento, según relató su madre, Luz Dary Ruiz, en una entrevista.

La mujer contó que durante los tres o cuatro años que habría durado el noviazgo, su hija llegaba a casa con moretones, recibía restricciones sobre su forma de vestir y enfrentaba situaciones que, de acuerdo con su testimonio, también afectaban su trabajo.

Publicidad

Las declaraciones se conocieron después de la muerte de la joven, estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad Militar Nueva Granada y oriunda de Ubaté, Cundinamarca, quien falleció tras permanecer ocho días en cuidados intensivos.



El 13 de octubre, Valentina cayó de una camioneta tipo turbo en Cajicá, en un hecho cuyas circunstancias todavía no han sido esclarecidas públicamente.



Su madre también manifestó que no está convencida de la versión que se ha conocido sobre lo ocurrido dentro del vehículo y pidió que se investigue para establecer qué pasó antes de que su hija terminara fuera de la camioneta.

Valentina Rodríguez Ruiz, estudiante de Ingeniería Industrial oriunda de Ubaté, murió tras permanecer ocho días en cuidados intensivos luego de caer de una camioneta tipo turbo en Cajicá. /Foto: redes sociales

Valentina Rodríguez llegaba a casa con moretones, según su mamá

En la entrevista con La Bakanísima, Luz Dary Ruiz aseguró que durante varios años vio señales que le generaban preocupación. Según contó, su hija llegaba a la vivienda familiar con marcas en el cuerpo y, cuando le preguntaba qué había sucedido, Valentina le daba explicaciones que no le parecían claras.

“A todo momento me llegaba a mí a la casa con moretones. ¿Qué pasó, hija? No, mami, me caí”, recordó la mujer al describir algunas de esas conversaciones.

Publicidad

Ruiz afirmó que, con el tiempo, empezó a conocer otras situaciones de la relación. Según su relato, su hija habría estado sometida a restricciones sobre su apariencia y la ropa que podía usar.

“Él la controlaba, él le decía qué tenía que ponerse, no le dejaba poner vestidos, no le dejaba poner faldas”, aseguró.

Publicidad

La madre también señaló que el hombre habría ingresado en varias ocasiones a la vivienda familiar y que, en algunos de esos episodios, habría roto la puerta y se habría llevado pertenencias de Valentina, entre ellas ropa, zapatos, gafas y dinero.

Estas afirmaciones corresponden al testimonio de Ruiz y no constituyen, por sí solas, una determinación judicial sobre los hechos que relató.

Otro de los aspectos que mencionó la madre fue el supuesto seguimiento de los movimientos de Valentina. De acuerdo con su versión, el hombre le habría hecho comprar un teléfono que le permitía conocer dónde estaba.

“Todo lo tenía él, todo lo que ella hacía”, expresó Ruiz al referirse al control que, según dijo, ejercía sobre su hija.

Publicidad

La mujer también aseguró que las dificultades no se limitaban a la vida privada de la pareja, sino que habrían llegado hasta el lugar donde Valentina trabajaba.

Según contó, la dueña del negocio la contactó en una ocasión para hablarle de una situación que estaba afectando las labores de la joven. Ruiz relató que su expareja habría llegado a interferir en la preparación de los alimentos que ella vendía.

Publicidad

“Él echaba tierra a las arepas que ella hacía”, afirmó. Al describir lo que, según su versión, estaba ocurriendo, calificó la situación como “una persecución terrible”.

Ruiz aseguró que intentó convencer a su hija de terminar la relación, pero que Valentina le respondía con frases como “Mami, eso no es fácil” o “Él ya cambió”.

La madre considera que su hija habría evitado hablar abiertamente de algunas situaciones por temor a las reacciones del hombre. “Ella era por protegerlo, para no empapelarlo, le daba miedo”, manifestó durante la conversación radial.

La caída de la camioneta turbo en Cajicá y las dudas de la familia

El martes 13 de octubre, Valentina habría quedado de encontrarse con su expareja después de bajarse de un transporte en un puente peatonal, según lo que conoce su madre. El hombre conducía una camioneta tipo turbo.

Publicidad

Hacia las 5:00 de la tarde, Luz Dary recibió una llamada de un intendente que le pidió dirigirse al hospital de Cajicá. Allí comenzó a conocer detalles de lo sucedido.

“Cuando él me dice el nombre del muchacho, a mí se me vino el mundo entero”, recordó.

Publicidad

De acuerdo con la versión que la familia conoce, el hombre sostiene que Valentina se lanzó del vehículo. Sin embargo, su madre cuestiona esa explicación y considera necesario establecer qué ocurrió durante el trayecto.

“Tuvo que haber algún agarrón para que se tomara esa decisión”, afirmó Ruiz, quien también insistió en que “esa decisión no la toma uno así como así”.

La mujer mencionó, además, que algunas publicaciones realizadas por el hombre en redes sociales, en las que se pregunta por qué habría ocurrido lo sucedido, llegaron a manos de la familia. No obstante, las circunstancias exactas de la caída no han sido esclarecidas públicamente.

Valentina permaneció ocho días en cuidados intensivos y finalmente falleció. Su familia espera que las pruebas y los testimonios permitan reconstruir los momentos previos al incidente.