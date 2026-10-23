Ella era Valentina Rodríguez, la joven que murió tras caer de una turbo; iba con su expareja

Valentina Rodríguez Ruiz, una joven estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad Militar Nueva Granada, murió después de permanecer ocho días en cuidados intensivos tras caer de una camioneta tipo turbo en Cajicá, Cundinamarca.

El hecho ocurrió el martes 13 de octubre y, según la información entregada por su familia, ese día se habría encontrado con su expareja, quien conducía el vehículo.

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La joven, oriunda de Ubaté, Cundinamarca, permaneció hospitalizada desde el momento del incidente. Sin embargo, pese a la atención médica recibida, falleció días después, dejando a sus familiares a la espera de respuestas sobre lo que ocurrió durante el recorrido.



El caso ha despertado preguntas entre sus allegados, pues las circunstancias exactas de la caída todavía no han sido esclarecidas públicamente por las autoridades. Mientras tanto, la familia busca reconstruir los hechos y conocer qué pasó antes de que Valentina terminara fuera de la camioneta.



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¿Qué pasó con Valentina Rodríguez en Cajicá?

De acuerdo con el relato de Luz Dary Ruiz, madre de la joven, Valentina se habría bajado de un medio de transporte en un puente peatonal el martes 13 de octubre. Según lo que conoce la familia, desde ese punto se encontraría con su expareja, quien conducía una camioneta tipo turbo.

Horas después, hacia las 5:00 de la tarde, Luz Dary recibió una llamada de un intendente que le pidió acercarse al hospital de Cajicá. En una entrevista con la emisora La Más Bakana, la mujer recordó el impacto que le produjo conocer el nombre del hombre relacionado con lo ocurrido.

“Cuando él me dice el nombre del muchacho, a mí se me vino el mundo entero”, relató.

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Según la versión que conoce la familia, el hombre sostiene que la joven se lanzó del vehículo. No obstante, sus allegados tienen dudas sobre esa explicación y esperan que las pruebas permitan establecer cómo sucedieron los hechos.

La madre señaló que una de las principales preguntas que necesita resolver es qué ocurrió dentro de la camioneta antes de la caída. En sus declaraciones, expresó que considera necesario conocer las circunstancias que llevaron a que su hija terminara fuera del vehículo.

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“Tuvo que haber algún agarrón para que se tomara esa decisión”, manifestó Ruiz durante la entrevista. También insistió en que “esa decisión no la toma uno así como así”.

La familia busca videos y testimonios para esclarecer el caso

Además de pedir respuestas sobre la caída, Luz Dary Ruiz hizo un llamado a las personas que pudieron presenciar lo ocurrido en Cajicá o que tengan fotografías y videos relacionados con el caso.

La mujer considera que cualquier material que permita reconstruir los momentos previos al incidente podría resultar importante para aclarar las dudas de la familia. Por eso, pidió que quienes tengan información se acerquen y la compartan.

Según contó, algunas publicaciones en redes sociales relacionadas con lo ocurrido también han llegado a manos de sus allegados. Sin embargo, la familia espera que la investigación permita contrastar las diferentes versiones y determinar qué pasó realmente.

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Ruiz aseguró que ha buscado acompañamiento de las autoridades y que conserva material que espera entregar para contribuir al esclarecimiento de los hechos. También indicó que un comandante les ha ofrecido ayuda en este proceso.

“Esto no puede quedar así, tiene que hacerse justicia”, expresó la madre al referirse a su petición de que el caso sea investigado.