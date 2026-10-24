VIDEO: Fuerte accidente de bus en Medellín deja un muerto y varios heridos

Un grave accidente de tránsito en Medellín dejó una persona fallecida y varios pasajeros heridos durante la mañana de este sábado 24 de octubre de 2026.

El hecho ocurrió en el sector de Palos Verdes, sobre la avenida Barranquilla con carrera 48, cuando un bus de servicios especiales que transportaba a un grupo de personas rumbo a una peregrinación en Guarne perdió el control, se volcó y chocó contra dos vehículos particulares.

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El siniestro quedó registrado en una cámara de seguridad. Las imágenes muestran cómo el bus avanza por la vía, comienza a inclinarse hacia uno de sus costados y termina impactando contra varias palmeras ubicadas en el separador. Segundos después, el vehículo se vuelca y golpea dos carros que estaban estacionados en el sector.

Las autoridades activaron los protocolos de emergencia para atender a los afectados, trasladar a los lesionados a centros asistenciales y adelantar las labores correspondientes en la zona. Mientras tanto, las circunstancias que provocaron el accidente continúan bajo investigación.

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Accidente en Palos Verdes: ¿cuántos pasajeros resultaron afectados?

De acuerdo con los reportes entregados por las autoridades, en el bus viajaba un grupo de personas que se dirigía al municipio de Guarne, en el Oriente antioqueño, para participar en una peregrinación durante el fin de semana.

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Las primeras informaciones presentan diferencias sobre la cantidad exacta de ocupantes: algunos reportes hablan de 29 pasajeros, mientras que otros señalan que el vehículo transportaba a 36 personas.

El balance preliminar también varía entre los reportes divulgados. La Alcaldía de Medellín informó que 16 personas lesionadas fueron trasladadas a centros asistenciales, cuatro de ellas con urgencia vital. Otros balances reportaron un total de 18 heridos, seis en estado de gravedad.

#Atención Una persona muerta y al menos 18 heridos es el saldo preliminar de un accidente de tránsito en el que un bus de servicios especiales se volcó en el sector de Palos Verdes, en Medellín. A esta hora, las autoridades investigan las causas del siniestro. #VocesySonidos pic.twitter.com/hWEKvdDLGy — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) October 24, 2026

Por ahora, la información coincide en que una persona perdió la vida como consecuencia del siniestro y que los equipos de emergencia atendieron a los pasajeros afectados.

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Los ocupantes de los dos vehículos particulares impactados por el bus salieron ilesos, según la información disponible.

Accidente de bus en Medellín: pasajeros habrían advertido fallas

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Uno de los aspectos que las autoridades buscan esclarecer es si el vehículo presentó problemas mecánicos antes del volcamiento.

El secretario de Movilidad de Medellín, Pablo Ruiz, señaló que, según los testimonios entregados por los pasajeros, el bus de turismo habría presentado fallas desde el momento en que lo abordaron.

De acuerdo con esos relatos, el conductor tuvo que detenerse varias veces antes de que ocurriera el accidente.

Esta información hace parte de las hipótesis que deberán ser verificadas durante la investigación. Hasta el momento, no se ha establecido de manera definitiva si una falla mecánica provocó que el conductor perdiera el control del vehículo.

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Ruiz también recordó la responsabilidad de las empresas de transporte especial, los propietarios y los conductores en el cumplimiento de las revisiones técnicas y de los requisitos legales para circular.

“Recodamos la responsabilidad de las empresas de servicio especial, de los propietarios y de los conductores sobre el cumplimiento de las revisiones técnico-mecánicas y el lleno de los requisitos de ley para su circulación. Ustedes son los responsables de la seguridad de sus usuarios”, expresó el funcionario.

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La verificación de las condiciones del bus será uno de los puntos relevantes para determinar cómo se desarrollaron los hechos y si existían señales previas de algún problema.

Accidente en Medellín quedó registrado en video

Las imágenes de una cámara de seguridad se convirtieron en uno de los elementos más llamativos de este caso. En el registro se observa que varios vehículos estaban estacionados en uno de los carriles de la vía cuando aparece el bus.

Durante su recorrido, el automotor comienza a ladearse hacia el lado izquierdo y termina chocando contra las palmeras del separador. Posteriormente, pierde estabilidad, se vuelca e impacta los dos carros particulares.

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34 heridos en accidente de bus de turismo en la avenida Barranquilla en #Medellin pic.twitter.com/kYO2lp9EPo — Luchovoltio (@luchovoltios) October 24, 2026

El video permite observar la secuencia del siniestro, pero no establece por sí solo qué provocó la pérdida de control. Para esclarecer ese punto, las autoridades deberán contrastar las imágenes con los testimonios, las condiciones del vehículo y los demás elementos recopilados.

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El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, también se refirió a la emergencia a través de su cuenta de X.

“Nuestros equipos de Bomberos, Salud y Movilidad están en el lugar acompañando a las personas afectadas y atendiendo a los heridos”, manifestó el mandatario.

Accidente de bus en Medellín: investigan las causas del volcamiento

Tras el siniestro, el sector de Palos Verdes permaneció cerrado mientras los organismos de emergencia adelantaban la atención de los lesionados, la remoción de los vehículos involucrados y las actuaciones relacionadas con la persona fallecida.

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Las autoridades de tránsito y de policía judicial iniciaron las investigaciones para determinar las causas del accidente y establecer si existió alguna falla mecánica u otra circunstancia que explique lo ocurrido.

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El hecho se produjo cuando los pasajeros apenas comenzaban su recorrido hacia Guarne, destino al que pretendían llegar para participar en una peregrinación.

Por ahora, la principal información pendiente es el resultado de las verificaciones técnicas y de las diligencias de investigación. Hasta que se conozcan esos resultados, la posible falla mecánica se mantiene como una hipótesis y no como una causa confirmada del accidente.