Revelan primera foto de Kbeto Zuleta tras el accidente en el que perdió una pierna

Kbeto Zuleta volvió a aparecer en una fotografía que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

A 18 días del grave accidente de tránsito que sufrió junto a los integrantes de su agrupación musical, se conoció una imagen del cantante desde el hospital en Barranquilla, donde continúa bajo atención médica.

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La publicación fue compartida por uno de sus hermanos y dejó ver al artista sonriente durante una videollamada familiar.



La fotografía generó múltiples reacciones entre sus seguidores, quienes han estado pendientes de su estado de salud desde que se conoció la gravedad de las heridas que sufrió en el accidente del pasado 26 de octubre.



El intérprete, hijo del reconocido cantante vallenato Poncho Zuleta, enfrenta un proceso de recuperación que ha incluido varias intervenciones quirúrgicas y la amputación de su pierna izquierda.

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Así se ve Kbeto Zuleta en la primera foto que se conoce desde el hospital

La fotografía que permitió ver nuevamente al cantante fue publicada por Candé Zuleta, uno de sus hermanos, a través de sus redes sociales. Según se observa, la imagen corresponde a una captura de pantalla de una videollamada que sostuvieron los dos familiares.

En ella, Kbeto aparece recostado en una cama del centro médico, vestido con una camiseta y mostrando una sonrisa frente a la cámara. Aunque permanece hospitalizado, su expresión llamó especialmente la atención de quienes han seguido las noticias sobre su evolución.

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Candé acompañó la publicación con un mensaje lleno de cariño para su hermano: "Dios nunca abandona a sus hijos. Te amo, hermanito".

Primera foto de Kbeto Zuleta tras el accidente

¿Cómo sigue Kbeto Zuleta después de la amputación de su pierna?

Uno de los reportes más recientes sobre la salud del cantante fue entregado el 10 de noviembre por Claudia Zuleta, hermana del artista, en declaraciones al diario El Heraldo.

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La familiar aseguró que Kbeto ha presentado una evolución favorable y permanece estable después de los procedimientos médicos a los que ha tenido que someterse.

"Mi hermano Kbeto ha tenido una evolución positiva, favorable. Gracias a Dios y a las oraciones de tantos millones de colombianos, cada una de sus intervenciones ha sido un paso positivo en su recuperación", manifestó.

Además, Claudia se refirió a la expectativa que tiene la familia frente a la siguiente etapa de su recuperación, especialmente por el inicio de la rehabilitación, un proceso importante después de las lesiones que sufrió.

"Tenemos certeza de que pronto él se levanta de esa cama y empieza un proceso de rehabilitación que lo devuelva a la vida, a cumplir sus sueños y cada uno de sus propósitos", agregó.

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El accidente de Kbeto Zuleta dejó tres músicos fallecidos

El accidente que cambió la vida del cantante ocurrió durante la madrugada del 26 de octubre. El autobús en el que se movilizaban los integrantes de su agrupación cayó al río Ariguaní, en un tramo de la carretera que comunica a El Difícil, Magdalena, con Bosconia, Cesar.

Los músicos regresaban de una presentación en Sincelejo cuando ocurrió el siniestro.

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La emergencia dejó tres integrantes de la agrupación fallecidos: Harold Santana, quien se desempeñaba como guitarrista; Geovanny Lobo y Radamel Uribe, ambos coristas.

Este último falleció el 8 de noviembre, después de permanecer hospitalizado debido a las lesiones que sufrió durante el accidente.

Por su parte, Kbeto Zuleta resultó con heridas de extrema gravedad. La lesión en su pierna izquierda llevó a los médicos a realizarle una amputación, mientras que su traslado a Barranquilla permitió que continuara recibiendo atención especializada.