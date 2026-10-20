Ventajas y desventajas de vivir en un primer piso en conjunto residencial

Elegir la altura adecuada al momento de adquirir o arrendar un apartamento dentro de un conjunto residencial es una de las decisiones más determinantes para tu comodidad y tu presupuesto.

Aunque tradicionalmente los pisos elevados captan la atención por sus vistas panorámicas, las viviendas ubicadas en planta baja ofrecen beneficios específicos que atraen a un número considerable de familias e inversionistas.

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Sin embargo, también conllevan retos cotidianos que resulta indispensable anticipar antes de tomar una decisión definitiva.



¿Cuáles son las principales ventajas de vivir en un primer piso dentro de un conjunto residencial?

Optar por un inmueble situado a nivel del suelo brinda comodidades prácticas y beneficios económicos que optimizan la rutina diaria:

Menor precio por metro cuadrado y descuentos: En el mercado inmobiliario, los apartamentos ubicados en los primeros niveles suelen ofrecer costos más económicos por metro cuadrado o presentar descuentos significativos en comparación con las plantas superiores.

En el mercado inmobiliario, los apartamentos ubicados en los primeros niveles suelen ofrecer costos más económicos por metro cuadrado o presentar descuentos significativos en comparación con las plantas superiores. Acceso directo y sin dependencia de ascensores: Al no requerir el uso diario de escaleras o elevadores, la entrada y salida de la vivienda resulta rápida y sencilla. Esto representa una ventaja clave al transportar compras pesadas, organizar mudanzas o facilitar el desplazamiento de adultos mayores y personas con movilidad reducida.

Al no requerir el uso diario de escaleras o elevadores, la entrada y salida de la vivienda resulta rápida y sencilla. Esto representa una ventaja clave al transportar compras pesadas, organizar mudanzas o facilitar el desplazamiento de adultos mayores y personas con movilidad reducida. Mayor comodidad para el cuidado de mascotas: Si convives con perros o gatos, el proceso de sacarlos a pasear o llevarlos a las zonas verdes del conjunto se realiza de forma mucho más ágil y sin complicaciones.

Si convives con perros o gatos, el proceso de sacarlos a pasear o llevarlos a las zonas verdes del conjunto se realiza de forma mucho más ágil y sin complicaciones. Disponibilidad de espacios adicionales: Varios proyectos inmobiliarios diseñan las plantas bajas con áreas libres de construcción integradas, tales como patios privados, terrazas o jardines de uso exclusivo.

Varios proyectos inmobiliarios diseñan las plantas bajas con áreas libres de construcción integradas, tales como patios privados, terrazas o jardines de uso exclusivo. Evacuación rápida en situaciones de emergencia: Ante un evento telúrico, sismo o requerimiento de evacuación por seguridad, estar a nivel del suelo permite salir del edificio con mayor velocidad.

Ante un evento telúrico, sismo o requerimiento de evacuación por seguridad, estar a nivel del suelo permite salir del edificio con mayor velocidad. Posible exención en el cobro de administración: De acuerdo con normativas de propiedad horizontal (como la Ley 675 en Colombia), si el propietario del primer piso no requiere utilizar el ascensor para acceder a su vivienda o a los parqueaderos, puede solicitar la exención proporcional en la cuota de mantenimiento de este equipo.

¿Qué desventajas o inconvenientes debes considerar antes de elegir un primer piso?

A pesar de sus múltiples comodidades, habitar en la planta baja implica ciertos factores críticos que debes prevenir e inspeccionar minuciosamente:

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Menor privacidad en los espacios interiores: Al colindar con los pasillos de circulación o zonas sociales del conjunto, los vecinos y transeúntes pueden observar hacia el interior del apartamento, obligándote a mantener las cortinas o persianas cerradas constantemente.

Al colindar con los pasillos de circulación o zonas sociales del conjunto, los vecinos y transeúntes pueden observar hacia el interior del apartamento, obligándote a mantener las cortinas o persianas cerradas constantemente. Mayor nivel de ruido ambiental: La cercanía a las entradas principales, los pasillos comunes, el flujo de peatones y el tráfico de vehículos en los parqueaderos incrementa la intensidad de los ruidos en el hogar.

La cercanía a las entradas principales, los pasillos comunes, el flujo de peatones y el tráfico de vehículos en los parqueaderos incrementa la intensidad de los ruidos en el hogar. Requerimiento de mayores medidas de seguridad: Por su fácil acceso a nivel del suelo, estos inmuebles presentan un riesgo superior de vulnerabilidad, haciendo casi obligatoria la instalación de rejas de protección o sistemas de alarma adicionales.

Por su fácil acceso a nivel del suelo, estos inmuebles presentan un riesgo superior de vulnerabilidad, haciendo casi obligatoria la instalación de rejas de protección o sistemas de alarma adicionales. Poca luz solar directa y tendencia a la humedad: Suelen recibir menor radiación solar en comparación con las plantas altas, lo que puede volver los ambientes más fríos, oscuros y propensos a la acumulación de humedad o filtraciones desde el terreno.

Suelen recibir menor radiación solar en comparación con las plantas altas, lo que puede volver los ambientes más fríos, oscuros y propensos a la acumulación de humedad o filtraciones desde el terreno. Exposición a incidencias del entorno: Existe mayor probabilidad de ingreso de insectos y la posibilidad de recibir objetos, residuos o suciedad caídos accidentalmente desde los pisos superiores.

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¿Qué aspectos debes evaluar para saber si un primer piso se adapta a ti?

Antes de definir la compra o alquiler, verifica si el apartamento cuenta con vista interior (hacia los jardines o zonas comunitarias del conjunto) o si da hacia la calle exterior, lo cual influye directamente en el ruido y la privacidad.

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Asimismo, confirma si la propiedad incluye patio privado y analiza si el espacio responde a tus necesidades personales, ya sea que vayas a habitar solo, en pareja, con familiares o con mascotas.