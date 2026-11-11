Estudio calculó que el "fin del mundo" sería en noviembre de 2026: puso fecha exacta

La idea de que la humanidad tiene una fecha de caducidad suele generar curiosidad y despertar preguntas sobre el futuro de nuestro planeta. Detrás de la viralización sobre el supuesto "fin del mundo" en noviembre de 2026, existe un documento científico publicado hace más de seis décadas que hoy vuelve a llamar la atención.

En noviembre de 1960, la prestigiosa revista Science publicó un artículo titulado Doomsday: Friday, 13 November, A.D. 2026 (El día del juicio final: viernes 13 de noviembre de 2026).

Publicidad

El trabajo fue liderado por el físico y cibernético austriaco-estadounidense Heinz von Foerster, junto a los investigadores Patricia Mora y Lawrence Amiot.



¿Qué calculaba realmente el estudio de 1960?

Lejos de tratarse de una profecía mística o de la predicción de un cataclismo cósmico, el estudio era una proyección matemática sobre el crecimiento demográfico.



Von Foerster y su equipo analizaron los datos históricos de la población humana desde el año 1 d.C. hasta 1958 para entender la velocidad a la que nos multiplicábamos.

Al trazar los resultados, los científicos descubrieron que la población no crecía de forma exponencial, sino hiperbólica. Esto significa que la tasa de crecimiento se aceleraba cada vez más rápido a medida que aumentaba el número de habitantes en el planeta.

Al proyectar esta ecuación hiperbólica hacia el futuro, la fórmula arrojó un punto de singularidad matemática.

Publicidad

Según sus cálculos, la población mundial tendería al infinito exactamente el 13 de noviembre de 2026. En términos prácticos, esto significaba que habría tanta gente en la Tierra que los recursos y el espacio colapsarían por completo.

Puedes leer: La verdad detrás de la teoría del “apagón mundial”, ¿ciudades de Colombia las más afectadas?

Publicidad

Aunque el rigor matemático del estudio era real, Heinz von Foerster incluyó una dosis de humor negro y sátira al presentar sus conclusiones.

La elección del viernes 13 de noviembre no fue casualidad, ya que coincidía con el cumpleaños número 115 del propio físico y jugaba con la superstición popular del viernes 13.

El objetivo real de los autores no era causar pánico, sino lanzar una advertencia sobre los riesgos de la sobrepoblación.

En plena década de 1960, cuando la medicina moderna reducía drásticamente la mortalidad infantil y las tasas de natalidad seguían altas, el temor a una explosión demográfica incontrolable era uno de los mayores debates científicos.

Publicidad

¿Por qué no se cumplió la ecuación del "juicio final"?

Afortunadamente para la humanidad, el escenario planteado para este noviembre de 2026 no se hará realidad.

El modelo matemático de Von Foerster asumía que las condiciones de crecimiento de mediados del siglo XX se mantendrían constantes para siempre.

Publicidad

Puedes leer: La verdad detrás de la teoría "apocalíptica" de guardar comida y agua; 33 países en lista

Sin embargo, la ecuación dejó de ajustarse a la realidad a partir de los años noventa. Factores como la urbanización, el acceso a métodos anticonceptivos, la educación y la incorporación masiva de la mujer al mercado laboral provocaron una desaceleración en las tasas de natalidad a nivel global.

Hoy, lejos de tender al infinito, la población mundial supera los 8.200 millones de habitantes y los demógrafos proyectan que alcanzará su punto máximo a finales de este siglo antes de empezar a disminuir.

¿Cómo íbamos a morir según esa teoría?

En resumen, según la sátira científica de Heinz von Foerster, la humanidad moriría aplastada por una sobrepoblación infinita.

El estudio no planteaba un asteroide, una guerra ni un desastre natural.

Publicidad

Al llevar su fórmula matemática al extremo, el físico ironizaba con que este viernes 13 de noviembre de 2026 habría tantos seres humanos en la Tierra que nos quedaríamos literalmente sin espacio físico ni recursos para sobrevivir, provocando un colapso total por asfixia demográfica.