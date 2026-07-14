¿Qué enfermedad tenía Catalina Giraldo? Diagnóstico de la psicóloga con muerte digna

El impactante caso de la psicóloga Catalina Giraldo Silva ha despertado un enorme interés en internet, especialmente en torno a una duda central: ¿qué enfermedad tenía Catalina Giraldo?

A diferencia de otros casos de muerte digna en Colombia vinculados a patologías físicas terminales como el cáncer o la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), la solicitud de Catalina se fundamentó en un cuadro clínico psiquiátrico extremadamente complejo que afectaba por completo su calidad de vida.

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Los tres trastornos de salud mental que padecía Catalina

La historia clínica de Catalina Giraldo revela que no lidiaba con una sola afección, sino con la dolorosa coexistencia de tres condiciones mentales graves y crónicas:



Trastorno depresivo mayor severo: Una forma de depresión que anula la capacidad de sentir placer, genera un cansancio físico y mental devastador, y persiste de manera constante en el tiempo. Trastorno límite de la personalidad (TLP): Una afección caracterizada por una profunda inestabilidad emocional, dolores psíquicos intensos y una alta dificultad para regular los estados de ánimo. Trastorno de ansiedad: Una condición que somete al cuerpo y a la mente a un estado de alerta, angustia y tensión permanente.

El trasfondo clínico de Catalina Giraldo Silva /Foto: redes sociales Catalina Giraldo

La combinación de estos tres padecimientos generaba en el día a día de la psicóloga de 30 años un sufrimiento psíquico intenso e incompatible con su idea de una vida digna, lo que la llevó a iniciar su proceso legal por el derecho al fin de su vida.

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¿Por qué su diagnóstico era incurable? Depresión refractaria

Una de las razones por las cuales el comité médico autorizado validó su procedimiento de muerte asistida radica en la naturaleza de su diagnóstico. Muchas personas en redes sociales se preguntan si existían alternativas de tratamiento que Catalina no hubiera intentado.

La respuesta oficial de su defensa jurídica, a cargo del laboratorio de derechos humanos DescLAB, demuestra que Catalina agotó todas las vías médicas posibles. A lo largo de los años, se sometió a más de 40 esquemas farmacológicos diferentes, pasó por múltiples hospitalizaciones psiquiátricas y recibió terapia electroconvulsiva (TEC).

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Al no mostrar ninguna respuesta positiva ante la medicina avanzada, su caso fue clasificado formalmente como un trastorno mental refractario o resistente al tratamiento.

Esta condición médica certifica que la enfermedad es incurable y que el sufrimiento del paciente no puede ser aliviado con las herramientas científicas actuales, cumpliendo así con los estrictos requisitos que exige la ley colombiana para acceder a una muerte digna por razones de salud mental.

El trasfondo clínico de Catalina Giraldo Silva /Foto: redes sociales Catalina Giraldo

¿Qué sentía, veía y pensaba Catalina Giraldo a causa de sus enfermedades?

A nivel sensorial, las personas que enfrentan estas condiciones experimentan un dolor psíquico intolerable y constante, un sufrimiento emocional tan profundo que se manifiesta como un dolor físico real en el cuerpo.

La ansiedad crónica mantiene el sistema nervioso en alerta permanente, generando una fatiga profunda que anula la energía vital y bloquea la capacidad de sentir placer o bienestar.

En el plano del pensamiento, los pacientes desarrollan una desesperanza absoluta y una visión de túnel donde el futuro se percibe completamente negro e inmutable.

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El trastorno límite de la personalidad (TLP) intensifica la actividad cognitiva mediante un pensamiento polarizado de todo o nada, lo que convierte las crisis emocionales en episodios de angustia extrema que se sienten definitivos, eternos y sin salida.

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Finalmente, la mente de estos pacientes se ve atrapada en la frustración de una lucha científica infructuosa cuando los tratamientos fallan consecutivamente.

Al experimentar una condición refractaria que resiste a decenas de fármacos y terapias, el paciente adquiere la certeza racional de que su padecimiento es incurable, transformando el deseo de una muerte digna en una decisión meditada para detener un sufrimiento químico que la medicina actual no logra mitigar.

Si tú o alguien que conoces está pasando por un momento difícil, experimenta un sufrimiento emocional intenso o tiene pensamientos relacionados con el suicidio, recuerda que no estás solo y hay ayuda disponible.

