Filtran supuestas psicofonías entre los escombros de Venezuela: "No llores"

Un video grabado entre los escombros en La Guaira, Venezuela, volvió a poner el foco sobre las historias que han surgido tras el doble terremoto que golpeó al país el pasado 24 de junio.

Las imágenes comenzaron a circular con fuerza en redes sociales porque, según quienes las comparten, en el audio se escucharían supuestas psicofonías en medio de una zona afectada por los derrumbes.

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La grabación apareció tres semanas después de la tragedia, mientras continúan las labores de apoyo a las familias damnificadas y los reportes oficiales sobre personas fallecidas y desaparecidas.

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Hasta el momento, el doble sismo de magnitudes 7.5 y 7.2 ha dejado más de 4.000 fallecidos, convirtiéndose en una de las emergencias más graves registradas recientemente en el país.

El video que se volvió viral tras el terremoto en Venezuela

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El material audiovisual dura más de 11 minutos y muestra a varias personas recorriendo una zona de derrumbes y construcciones abandonadas en La Guaira.

En la grabación, una mujer que se presenta como vidente afirma que la energía del lugar cambia a medida que avanzan entre los escombros. Mientras los ciudadanos iluminan algunas estructuras con linternas, se alcanzan a escuchar sonidos y voces que han generado múltiples interpretaciones.

Uno de los momentos que más comentarios ha provocado ocurre cuando la cámara enfoca una construcción abandonada y, según la mujer, aparece una presencia que desaparece al recibir la luz.

¿Qué se escucha en las supuestas psicofonías?

Las voces que se oyen en el audio son el centro de la polémica.

De acuerdo con quienes han analizado el video, en diferentes momentos se alcanzan a distinguir frases como:

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- “No tiene un altar” - “No llores”

La vidente sostiene que esos sonidos corresponderían a personas que, según sus palabras, “no querían fallecer” y por eso podrían manifestarse en el lugar.

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También afirma que la energía de las zonas afectadas habría quedado alterada tras el desastre natural, especialmente en las viviendas que permanecen abandonadas desde el terremoto.

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Las grabaciones han generado todo tipo de reacciones. Algunos usuarios creen que se trata de fenómenos inexplicables, mientras que otros consideran que los sonidos podrían tener explicaciones ambientales o corresponder a voces de personas presentes en el lugar.

La Guaira sigue siendo el epicentro de la atención

Más allá del debate sobre las supuestas psicofonías, La Guaira continúa siendo uno de los lugares más afectados por el doble terremoto.

En las últimas semanas, organizaciones, voluntarios y ciudadanos de distintos países han mantenido campañas de donaciones y ayudas humanitarias para apoyar a las familias que perdieron sus viviendas y pertenencias.

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Las autoridades siguen realizando reportes diarios sobre la situación en las zonas impactadas y las labores de recuperación continúan en varios sectores donde todavía hay estructuras comprometidas.