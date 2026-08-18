El dineral que streams y redes sociales lograron recaudar para las víctimas del Chocó

El reciente y fuerte terremoto de magnitud 7.4 que sacudió al Pacífico colombiano no solo movilizó a los organismos de socorro y a las grandes estrellas de la música, sino que encendió las alertas en el ecosistema digital.

Los creadores de contenido más importantes del país han puesto a disposición sus plataformas, canales de difusión y millones de seguidores para coordinar una de las campañas de recolección de fondos más rápidas e impactantes en la historia de las redes sociales en Colombia.

Si quieres conocer quiénes lideran estas iniciativas y cómo puedes sumarte, aquí te contamos qué influencers colombianos ayudan tras el terremoto mediante transmisiones en vivo masivas, retos benéficos y la entrega directa de víveres en las zonas más afectadas.



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El histórico "Stream Benéfico" de Westcol y la comunidad de Twitch

El streamer antioqueño Westcol, una de las figuras con mayor audiencia en Latinoamérica, lideró una transmisión especial de más de 12 horas seguidas con el único fin de recaudar fondos para los damnificados de Quibdó.

Durante el directo, el creador de contenido habilitó pasarelas de pago digitales seguras y logró convocar a empresarios, seguidores y colegas de la industria.

Gracias a la masiva respuesta de su comunidad, la transmisión cerró con una recaudación histórica que supera los 500 millones de pesos.

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El streamer confirmó a través de sus historias que estos recursos se transformarán en materiales de construcción y medicamentos que él mismo supervisará al ser entregados en el departamento del Chocó.

Yeferson Cossio y la logística de ayuda directa

Reconocido por sus masivas obras sociales, Yeferson Cossio activó de inmediato su equipo logístico para brindar apoyo en el terreno.

El creador de contenido anunció una donación personal de 200 millones de pesos destinados a la compra de alimentos no perecederos, cobijas y plantas eléctricas portátiles para los albergues temporales.

Cossio, junto a su hermana Cintia Cossio, coordinó camiones de carga que salieron desde Medellín con rumbo directo a los municipios de Istmina y Tadó para realizar las entregas sin intermediarios.

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La Segura, Felipe Saruma y los creadores de Cali y Bogotá

Por su parte, influenciadoras del suroccidente del país como La Segura unieron esfuerzos con creadores capitalinos como Felipe Saruma para lanzar la campaña digital "Unidos por el Pacífico".

Utilizando sus perfiles de Instagram, los jóvenes transformaron sus oficinas en centros de acopio temporales para recibir pañales, ropa en buen estado y alimentos para mascotas. Saruma, además, puso a disposición su productora audiovisual de manera gratuita para crear comerciales oficiales de apoyo y visibilizar las cuentas bancarias de la Cruz Roja Colombiana.

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En conclusión, los influencers en Colombia han demostrado que su impacto va mucho más allá de las pantallas de los teléfonos móviles. Su agilidad para conectar con las audiencias jóvenes permitió canalizar toneladas de asistencia humanitaria en un tiempo récord, convirtiéndose en un motor fundamental para la reconstrucción del país tras el sismo.