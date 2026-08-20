Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
HORÓSCOPO SEMANAL
CAMBIOS EN LA PENSIÓN
ESTUDIA GRATIS EN BOGOTÁ
COBRO EXTRA EN LA LUZ

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Internacional  / Aparece video clave de la muerte de adulto mayor a manos del esposo de su posible amante

Aparece video clave de la muerte de adulto mayor a manos del esposo de su posible amante

El principal implicado fue detenido por las autoridades y aseguró que actuó en defensa propia, mientras que la familia de la víctima exige justicia.

Video clave revela detalles de la muerte de un adulto mayor
Cámaras de seguridad captaron movimientos sospechosos durante el ataque contra Felipe Esturnio Reyes
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 20 de ago, 2026

El pasado jueves 13 de agosto, un hecho de violencia registrado en el distrito de Carabayllo, Perú, causó la muerte de Felipe Esturnio Reyes, de 73 años, quien fue alcalde de la Municipalidad Distrital de Pachangara.

Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
Sigue a La Kalle en Discover y entérate de lo mejor de la música

Las autoridades capturaron a Weymar Pérez Quispe, de 26 años, señalado como el presunto autor del crimen. El caso tomó mayor relevancia luego de que en redes sociales se difundiera un video que registró el momento de la agresión.

Últimas noticias

Desprendimiento de rocas y polvo en montañas de Ayacucho debido al terremoto de magnitud 7.2 en Perú.
Internacional

Videos del terremoto en Perú: Las montañas se movieron tras el sismo de magnitud 7.2

Sismo de magnitud 4,8 sacudió China este 20 de agosto
Internacional

Fuerte sismo volvió a sacudir a China este 20 de agosto: ¿cuál fue la magnitud?

Puedes leer: Terremoto de 7,2 sacudió el sur de Perú este 20 de agosto: videos impresionantes

¿Cómo fue el ataque contra Felipe Esturnio Reyes?

Los hechos se registraron aproximadamente a las 6:30 p. m. Según la reconstrucción preliminar del caso, Pérez Quispe habría confrontado a su esposa, Rocío Hurtado Izquierdo, cuando ella salía de un hotel en compañía de Felipe Esturnio Reyes. Este encuentro habría desencadenado una discusión entre ambos hombres.

Te puede interesar

Dos personas entrelazando las manos en un bar con un detalle en círculo que muestra la pantalla de un celular con chats.
Internacional

Revelan romance de exsenadora con su guardaespaldas casado; chats serían clave

Collage con la foto de la víctima y una captura de cámara de seguridad dentro de la fila de un supermercado
Internacional

Hombre acabó con su ex en la fila de un supermercado; cámaras registraron el momento

Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música

En medio de la disputa, Pérez Quispe presuntamente atacó al adulto mayor en varias ocasiones con un arma blanca. La secuencia quedó registrada en un video difundido en internet, en el que se observa el momento en que el hombre arremete contra Felipe Esturnio Reyes mientras la mujer permanece en el lugar.

Publicidad

Posteriormente, Rocío huyó de la escena. Varios vecinos del sector intentaron auxiliar a la víctima; sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, el exalcalde falleció en el lugar.

Felipe Esturnio Reyes perdió la vida después de ataque
Felipe Esturnio Reyes fue atacado por el esposo de su amante
Foto: Pantallazo tomado de redes sociales

Publicidad

Captura del sospechoso y alegación de legítima defensa

Tras el suceso, la Policía detuvo a Weymar Pérez Quispe. El detenido declaró ante las autoridades que actuó en defensa propia, como consecuencia de un presunto enfrentamiento previo con la víctima.

Según reportó RPP, Pérez Quispe aseguró que, cuando intentaba retirarse del lugar, el exalcalde lo abordó y le manifestó: “Sobrino, ya perdiste, te tocó perder. Yo tengo más plata que tú”.

Puedes leer: Alerta por hamburguesas contaminadas con una bacteria peligrosa; retiran unidades

No obstante, esta versión forma parte de las indagaciones preliminares y deberá ser evaluada por las autoridades durante el desarrollo de la investigación. Los familiares de la víctima, en entrevistas concedidas a Latina Televisión, Perú 21 y RPP, reconocieron tener conocimiento del vínculo entre Reyes y Hurtado Izquierdo.

Te puede interesar

Pensión alimenticia jueza ordena pago mensual para un perro en México.jpg
Internacional

Lucas, el primer perro en recibir pensión alimenticia tras la separación de sus dueños

Escena del crimen acordonada por la policía en Estados Unidos con una patrulla y marcadores de evidencia y una foto de Eliana Bigoni
Internacional

Colombiana fue hallada sin vida en el baúl de su carro en EE. UU.; su esposo fue capturado

Publicidad

A pesar de ello, señalaron que la mujer habría afectado en reiteradas ocasiones el estado emocional de su padre y explicaron que su relación con Pérez Quispe tenía menos de un año.

Adicionalmente, la familia señaló públicamente a Rocío Hurtado Izquierdo como presunta autora intelectual del crimen. Sin embargo, esta acusación no ha sido determinada oficialmente por las autoridades y permanece sujeta a los resultados de la investigación.

Publicidad

Finalmente, la Municipalidad Distrital de Pachangara emitió un pronunciamiento de condolencias por la muerte de Felipe Esturnio Reyes y destacó la labor que desempeñó durante su gestión como alcalde distrital.

Imagen de Felipe Esturnio Reyes con un logo de luto
Felipe Esturnio Reyes murió a manos del esposo de su pareja
Foto: imagen de redes sociales

Relacionados

Muertes extrañas

Perú