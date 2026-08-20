Aparece video clave de la muerte de adulto mayor a manos del esposo de su posible amante

El pasado jueves 13 de agosto, un hecho de violencia registrado en el distrito de Carabayllo, Perú, causó la muerte de Felipe Esturnio Reyes, de 73 años, quien fue alcalde de la Municipalidad Distrital de Pachangara.

Las autoridades capturaron a Weymar Pérez Quispe, de 26 años, señalado como el presunto autor del crimen. El caso tomó mayor relevancia luego de que en redes sociales se difundiera un video que registró el momento de la agresión.

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¿Cómo fue el ataque contra Felipe Esturnio Reyes?

Los hechos se registraron aproximadamente a las 6:30 p. m. Según la reconstrucción preliminar del caso, Pérez Quispe habría confrontado a su esposa, Rocío Hurtado Izquierdo, cuando ella salía de un hotel en compañía de Felipe Esturnio Reyes. Este encuentro habría desencadenado una discusión entre ambos hombres.

En medio de la disputa, Pérez Quispe presuntamente atacó al adulto mayor en varias ocasiones con un arma blanca. La secuencia quedó registrada en un video difundido en internet, en el que se observa el momento en que el hombre arremete contra Felipe Esturnio Reyes mientras la mujer permanece en el lugar.

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Posteriormente, Rocío huyó de la escena. Varios vecinos del sector intentaron auxiliar a la víctima; sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, el exalcalde falleció en el lugar.

Felipe Esturnio Reyes fue atacado por el esposo de su amante Foto: Pantallazo tomado de redes sociales

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Captura del sospechoso y alegación de legítima defensa

Tras el suceso, la Policía detuvo a Weymar Pérez Quispe. El detenido declaró ante las autoridades que actuó en defensa propia, como consecuencia de un presunto enfrentamiento previo con la víctima.

Según reportó RPP, Pérez Quispe aseguró que, cuando intentaba retirarse del lugar, el exalcalde lo abordó y le manifestó: “Sobrino, ya perdiste, te tocó perder. Yo tengo más plata que tú”.

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No obstante, esta versión forma parte de las indagaciones preliminares y deberá ser evaluada por las autoridades durante el desarrollo de la investigación. Los familiares de la víctima, en entrevistas concedidas a Latina Televisión, Perú 21 y RPP, reconocieron tener conocimiento del vínculo entre Reyes y Hurtado Izquierdo.

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A pesar de ello, señalaron que la mujer habría afectado en reiteradas ocasiones el estado emocional de su padre y explicaron que su relación con Pérez Quispe tenía menos de un año.

Adicionalmente, la familia señaló públicamente a Rocío Hurtado Izquierdo como presunta autora intelectual del crimen. Sin embargo, esta acusación no ha sido determinada oficialmente por las autoridades y permanece sujeta a los resultados de la investigación.

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Finalmente, la Municipalidad Distrital de Pachangara emitió un pronunciamiento de condolencias por la muerte de Felipe Esturnio Reyes y destacó la labor que desempeñó durante su gestión como alcalde distrital.