Revelan romance de exsenadora con su guardaespaldas casado; chats serían clave

La exsenadora de Estados Unidos, Kyrsten Sinema, se encuentra en el centro de un proceso judicial ante un tribunal federal de Carolina del Norte.

La demanda, presentada por Heather Ammel, exesposa del guardaespaldas de la exlegisladora, exige una indemnización de 75.000 dólares por daños y perjuicios, amparada en una normativa local conocida como la “ley rompehogares” o de “destrucción de hogares”.

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La parte demandante acusa formalmente a Sinema de haber intervenido en su matrimonio con Matthew Ammel, un veterano militar que trabajaba en su equipo de seguridad.



Durante las audiencias judiciales, Kyrsten Sinema confirmó haber mantenido relaciones con Matthew Ammel entre mayo y octubre de 2024, periodo en el que todavía ejercía sus funciones en el Senado.

La exsenadora, quien dejó su cargo legislativo en 2025 al concluir su único mandato, detalló que estos encuentros ocurrieron en distintos lugares de Estados Unidos, entre ellos un Airbnb en Napa Valley, California; un apartamento en Washington D. C.; una vivienda en Phoenix y durante un viaje a Colorado.

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Sin embargo, Sinema sostuvo bajo juramento que, durante la mayor parte de ese periodo, no existían sentimientos románticos involucrados en la relación.

¿Cuáles son los chats que exponen a Kyrsten Sinema?

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El expediente del caso incluye mensajes de texto privados y conversaciones de la aplicación cifrada Signal como parte de las pruebas presentadas durante el proceso. Según los documentos judiciales, el conflicto se intensificó el 3 de octubre de 2024, cuando Sinema envió un mensaje a Ammel que fue interceptado por la entonces esposa de este.

Tras recibir mensajes como “Te extraño” y “Te veo pronto”, Heather Ammel respondió directamente a la política estadounidense: “¿Estás teniendo una aventura con mi marido?”

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Otras pruebas presentadas durante el proceso muestran intercambios en los que Sinema expresaba afecto, incluidos mensajes configurados para desaparecer en ocho horas. Según declaró la exsenadora, esta función no tenía como propósito ocultar la relación.

Asimismo, la demandante argumentó que su entonces esposo enfrentaba problemas de salud emocional derivados de su servicio militar, situación que, según su versión, habría permitido a Sinema ejercer una influencia desproporcionada debido a su posición y recursos económicos.

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Por su parte, la defensa de Sinema negó que unas fotografías sugerentes presentadas ante el tribunal, en las que se observan marcas de ventosas en su espalda, tuvieran una intención de seducción.

Chat de Kyrsten Sinema y su guardaespaldas mostrado en la audiencia Foto: imagen del Tribunal de Carolina del Norte

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¿Cómo avanza la disputa legal en el caso de la exsenadora?

La defensa legal de la exsenadora, encabezada por el abogado Steven Epstein, solicitó la desestimación del caso al argumentar que los tribunales de Carolina del Norte carecen de jurisdicción sobre los hechos.

De acuerdo con la defensa, los encuentros íntimos ocurrieron fuera de ese estado y el único mensaje de Signal enviado por Sinema en el que expresaba que extrañaba al guardaespaldas fue enviado sin que ella conociera que él se encontraba en Carolina del Norte. La exsenadora sostiene que ese contacto no es suficiente para justificar la jurisdicción del tribunal.

Kyrsten Sinema y Matthew Ammel en el juicio en Estados Unidos Foto: imagen tomada de redes sociales

La parte demandante, por su parte, rechazó este argumento y presentó documentos en los que sostiene que los contactos de Sinema con Carolina del Norte sí serían suficientes para que el tribunal federal pueda conocer el caso.

Mientras se resuelve esta disputa jurisdiccional, el proceso continúa en los tribunales. El caso contempla una audiencia probatoria relacionada con la jurisdicción, en medio de las acusaciones presentadas por Heather Ammel bajo la denominada ley de “alienación de afecto” de Carolina del Norte.