Hombre acabó con su ex en la fila de un supermercado; cámaras registraron el momento

El pasado domingo 16 de agosto de 2026 se registró un hecho de violencia en la zona norte de São Paulo, Brasil, que terminó con la muerte de Angelita Manoela Rodrigues, de 40 años.

El suceso ocurrió en un establecimiento comercial del barrio Morro Grande. Las autoridades de seguridad del estado y el Ministerio Público ya iniciaron las actuaciones correspondientes contra el principal sospechoso, identificado como Lafayete Gonzaga da Silva.

Puedes leer: Alerta por hamburguesas contaminadas con una bacteria peligrosa; retiran unidades



Cronología de la muerte de Angelita Manoela

El incidente ocurrió aproximadamente a la una de la tarde en un establecimiento comercial ubicado en la Praça Santa Clara de Assis. De acuerdo con los reportes oficiales y las imágenes de las cámaras de seguridad, la víctima se encontraba esperando su turno en la fila de la carnicería.

En ese momento, Gonzaga da Silva, quien había sido su pareja, la habría abordado por la espalda y atacado con un objeto cortopunzante. La agresión le provocó varias heridas de gravedad.

Publicidad

A pesar de la intervención de varios clientes, quienes intentaron detener al atacante lanzándole objetos, este no pudo ser reducido de inmediato. Angelita Manoela fue trasladada de urgencia al Hospital Brasilândia, donde posteriormente se confirmó su muerte debido a la gravedad de las lesiones.

El siguiente video registra el momento del ataque. La Kalle respeta a sus lectores, por lo cual recomendamos discreción al visualizar las imágenes. Si decides reproducirlo, ten en cuenta que contiene contenido sensible.

Publicidad

¿Qué pasará con la expareja de Angelita Manoela?

Tras el ataque, el presunto agresor intentó abandonar el establecimiento. Sin embargo, algunas personas presentes en el lugar lograron retenerlo hasta la llegada de la Policía. El sospechoso fue trasladado a la Delegación de Defensa de la Mujer, donde permanece bajo arresto preventivo.

Puedes leer: Video capta en vivo el ataque a un streamer por parte de presuntos motosicarios

El Ministerio Público de São Paulo presentó cargos contra el detenido y solicitó que se mantenga la medida de aseguramiento mientras avanzan las investigaciones. El caso fue calificado jurídicamente como un homicidio por razones de género en un contexto de violencia doméstica.

Asimismo, el expediente incorpora una acusación por maltrato animal con desenlace fatal, debido a que el investigado habría atacado a uno de los perros de la víctima en la vivienda que ambos compartían antes de dirigirse al establecimiento comercial.

Publicidad

Gonzaga da Silva fue reducido después de atacar a su expareja Angelita Manoela Foto: imagen de gentileza g1

¿Quién era Angelita Manoela, víctima del ataque en São Paulo?

Publicidad

Las investigaciones señalan que Angelita Manoela y Gonzaga da Silva mantuvieron una relación durante diez años y también compartieron espacio laboral en una compañía constructora. Personas cercanas a la mujer indicaron a la prensa local que, antes del desenlace, existían antecedentes de agresiones verbales, humillaciones y aislamiento social.

A pesar de los esfuerzos de sus allegados por ofrecerle apoyo y alternativas de vivienda, la situación de vulnerabilidad y las amenazas constantes habrían dificultado que pudiera alejarse de su expareja.

Angelita Manoela de 40 años perdió la vida después de un ataque de su expareja Foto: imagen tomada de redes sociales

Los restos de Angelita Manoela Rodrigues fueron sepultados el martes 18 de agosto en un cementerio del municipio de Piedade, en el estado de São Paulo. La familia contrató asistencia legal con el propósito de participar como parte querellante en el proceso judicial.

