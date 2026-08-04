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Reconocido rapero pierde la vida al ser atacado mientras grababa un video musical

Las autoridades señalaron que el responsable huyó del lugar de los hechos. Entre tanto, allegados al rapero lamentaron su muerte y expresaron sus condolencias a sus familiares.

Fotografía en blanco y negro de un ataúd de madera en una sala velatoria con un micrófono y una cinta negra encima
Luto en la música tras el ataque en el que un reconocido rapero perdió la vida mientras filmaba un video musical.
Foto: imagen generada con Google Flow
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 4 de ago, 2026

La escena del rap está de luto tras la muerte de Jesús Alejandro Hinojosa Vargas, conocido artísticamente como Soldis C4. El músico, de 30 años, perdió la vida el pasado 31 de julio de 2026 durante un ataque armado en Guadalajara, Jalisco, mientras se preparaba para grabar un nuevo videoclip musical.

Los hechos ocurrieron hacia las 12:50 p. m., cuando el artista se encontraba en la vía pública junto a varias personas ultimando detalles de la producción audiovisual.

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El ataque se registró en el cruce de la avenida Ahuehuetes con la calle Miguel Orozco Camacho, en la colonia Lázaro Cárdenas. De acuerdo con los primeros reportes, un hombre con el rostro cubierto se acercó al grupo y abrió fuego contra el rapero.

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Tras realizar varios disparos, el agresor huyó del lugar a bordo de una motocicleta antes de la llegada de las autoridades.

Vecinos del sector alertaron a la línea de emergencias 911 al escuchar las detonaciones. Al llegar al sitio, agentes de la Policía Municipal y paramédicos encontraron al artista tendido sobre la vía pública.

Luego de valorar a la víctima, los equipos de emergencia confirmaron que ya no presentaba signos vitales. Según los reportes preliminares, recibió cuatro impactos de bala; dos en la cabeza y dos en la espalda.

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Estado de la investigación por la muerte de Soldis C4

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La Fiscalía del Estado de Jalisco abrió una carpeta de investigación para esclarecer el crimen.

Durante la inspección del lugar, peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses recolectaron al menos 11 casquillos calibre 9 milímetros, los cuales fueron incorporados como elementos materiales probatorios.

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Como parte de las diligencias, las autoridades revisan las cámaras de seguridad ubicadas en los alrededores del lugar del ataque y recopilan testimonios de las personas que presenciaron los hechos.

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Hasta el momento, no se reportaron capturas ni se ha establecido un móvil oficial del crimen.

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¿Quién fue Soldis C4?

Soldis C4 era una de las figuras reconocidas del rap independiente y de barrio en Guadalajara. Además de su carrera como cantante, trabajaba como productor musical y promotor de nuevos talentos dentro de la escena urbana de Jalisco.

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Integraba el colectivo y sello discográfico La Clika Music, organización que confirmó su fallecimiento mediante un comunicado publicado en redes sociales.

Entre sus canciones más conocidas se encuentran "El destino del barrio", "Por mi familia", "Fuego", "Turbio", "Camino volando" y "Antes que ustedes".

A lo largo de su trayectoria Soldis C4 colaboró con artistas como C-Kan, Crash Lokote, Mudo Beats, QBA y MR. Bliner, consolidándose como un referente de la cultura hip-hop en Guadalajara gracias a su trabajo musical y al impulso que brindó a nuevos exponentes del género.

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