La pista clave que delató al presunto autor de la muerte del periodista Cristian Herrera

En un operativo que duró menos de 72 horas, las autoridades lograron un avance en conocer lo ocurrido con el periodista judicial Cristian Herrera, quien el pasado sábado 6 de junio en el barrio Quinta Oriental de Cúcuta terminó perdiendo la vida. Por lo cual, gracias al análisis de cámaras de seguridad y una pista se capturaron a tres sospechosos vinculados con el atentado.

A pesar de los intentos del presunto autor material por evadir la justicia, se conoció que este tenía un tatuaje llamativo en uno de sus brazos se convirtió en su sentencia. Según las investigaciones, uno de los presuntos responsables era consciente de que las cámaras de seguridad de la zona residencial lo habían captado durante el ataque.

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Por lo cuál, en un intento desesperado por modificar su apariencia, el sujeto decidió cubrirse la marca de su piel para desviar el rastro de los investigadores. Sin embargo, el equipo especial después de revisar más de 400 horas de grabaciones de video y vigilar cuatro inmuebles sospechosos.



De igual forma, se conoció que el detenido no es un desconocido para las autoridades. Se reveló que el sospechoso tiene antecedentes judiciales y había sido capturado recientemente, el 15 de mayo, por el delito de microtráfico, pero quedó en libertad pocos días después.

Sale a la luz el video del momento en que murió un Cristian Herrera; al frente de su casa Foto: imagen tomada de redes sociales

¿Qué más se conoció de los capturados por Cristian Herrera?

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Las investigaciones confirman que este individuo forma parte de una organización delictiva local conocida en la zona fronteriza como la 'Familia P'. Además de la persona que habría disparado, fueron capturados un hombre y una mujer, los cuáles cumplieron roles de logística, transporte y ocultamiento.

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Durante el allanamiento, se incautó un "arsenal de movilidad" que incluía cuatro motocicletas, un taxi y tres teléfonos celulares que están siendo sometidos a peritajes forenses. Dicha situación por lo ocurrido por Cristian Herrera generó mucha indignación, dado que el comunicador perdió la vida saliendo de su residencia.

Actualmente, los tres procesados se encuentran bajo custodia y a disposición de un juez de control de garantías. La Fiscalía les imputará cargos por homicidio agravado en concurso con fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego, mientras continúan con la investigación, para encontrar los motivos que llevaron lo ocurrido con el comunicador en Norte de Santander.