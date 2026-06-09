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Caso de Emily Villalba: Nuevo detalle sacude el caso por muerte de la joven de 15 años

Aparecieron nuevas pruebas sobre el feminicidio de la menor de 15 años en Chocontá; además, se conoció un nuevo detalle sobre lo ocurrido.

Revelan nueva versión del caso de Emily Villalba
Caso de Emily Villalba: Nuevo detalle sacude el caso por muerte de la joven de 15 años
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 9 de jun, 2026

El 12 de marzo de 2025, se presentó la desaparición y posterior feminicidio de Emily Villalba, una adolescente de 15 años. Una joven, estudiante de décimo grado y apasionada por la música, quien regresaba a su hogar tras un ensayo en la Casa de la Cultura y se perdió su rastro.

Recordemos que en su momento, Emily decidió caminar sola hacia su casa, un recorrido que habitualmente realizaba con su madre, Nuri Vergara. Sin embargo, las alarmas se encendieron cuando el conductor de la ruta escolar informó haber visto a la menor caminando acompañada por un hombre. "A mí me pasó un escalofrío horrible", recordó.

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Posteriormente, después de una búsqueda liderada por familiares, vecinos y la Policía en una zona boscosa y quebradas, el cuerpo de la menor fue localizado en un área de difícil acceso, en donde evidenciaba signos de violencia física y, a pesar de los esfuerzos médicos en el Hospital San Martín de Porres, y terminó falleciendo a causa de una asfixia mecánica.

La investigación de la Sijín y la Fiscalía fue contundente gracias a las pistas dejadas en la escena del crimen. El agresor, identificado como Marco Antonio Parra Rodríguez, dejó atrás elementos personales, quien dejó un teléfono celular, un gorro de lana y un maletín que contenía su propia cédula de ciudadanía.

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Último día de clase de Emily Villalba
/Foto: redes sociales/ Noticias Caracol

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De igual forma, se conoció que el sujeto era conocido de la familia, pues trabajaba en la misma empresa de flores que la madre de Emily Villalba.

¿Cuáles son los nuevos detalles en el caso de Emily Villalba?

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Una vez se encontraron los objetos hallados, la abogada de la familia, Jennifer Pinzón, señaló que el cotejo de ADN de los restos genéticos encontrados bajo las uñas de la víctima arrojó una coincidencia del 99,9 % con el perfil de Parra Rodríguez. Además, en su momento de la captura, esté presentaba rasguños en el cuello y los brazos.

Puedes leer: Padres de Emily Villalba dicen cómo fue entregada su niña: "Dañó su cara, dañó su cuerpo"

Tanto es así que en octubre de 2025, tan solo siete meses después del crimen, un juzgado dictó sentencia condenatoria contra Parra Rodríguez. El sujeto fue sentenciado a 43 años y seis meses de prisión por el delito de feminicidio agravado contra la chica de 15 años Emily Villalba.

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Actualmente, el condenado habló con El Rastro este afirmó continúo declarándose inocente desde su celda, alegando sin pruebas que otros hombres estuvieron involucrados en el ataque y lo que este realizó fue defender la menor, por lo que sigue buscando la forma de demostrar esta versión.

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