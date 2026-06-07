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Sale a la luz el video del momento en que murió un Cristian Herrera; al frente de su casa

El periodista Cristian Herrera ya había denunciado múltiples amenazas en su contra, al punto de verse obligado a abandonar el país durante un tiempo.

Cristian Herrera perdió la vida al frente de su casa
Sale a la luz el video del momento en que murió un Cristian Herrera; al frente de su casa
Foto: imagen tomada de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 7 de jun, 2026

Este sábado 6 de junio, el periodista Cristian Herrera Nariño, perdió la vida después de un ataque en la ciudad de Cúcuta. El comunicador, cuya trayectoria se centró en la investigación de temas judiciales y de seguridad, además de denunciar las diferentes problemáticas de este sector.

Se conoció que los hechos se registraron en el oriente de la capital nortesantandereana, específicamente en el barrio Quinta Oriental. Según las investigaciones preliminares, Cristian Herrera había llegado al sector para visitar a un familiar cuando fue interceptado por un hombre armado.

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Un video de cámaras de seguridad, que ya se encuentra en poder de las autoridades, se observa el momento exacto en el que el comunicador desciende de un vehículo y camina unos metros antes de ser abordado por una persona que le disparó en repetidas ocasiones en cuestión de segundos para luego huir en una motocicleta.

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Aunque Herrera fue trasladado de urgencia a un centro asistencial, falleció debido a la gravedad de sus heridas, en un hecho que conmociona a toda la comunidad periodística del país, en especial en la zona Norte de Santander.

¿Quién fue Cristian Herrera?

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Cristian Herrera contaba con una trayectoria de más de dos décadas en el periodismo regional. Durante gran parte de su carrera trabajó en el diario La Opinión, especializándose en la cobertura de orden público, corrupción, narcotráfico y las complejas dinámicas de violencia en la zona fronteriza.

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Además de su labor informativa, se desempeñaba como corresponsal y miembro del Consejo Directivo de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP). A lo largo de su carrera, el comunicador logró varios reconocimientos cómo:

  • Premio Colprensa (2013).
  • Premio Nacional Semana (2016).
  • Premio Orlando Sierra al Coraje Periodístico (2020).

Pese a su reconocimiento, Cristian Herrera enfrentaba varias amenazas, lo obligaron a salir del país temporalmente. Aunque contaba con medidas de protección, éstas resultaron insuficientes para evitar el fatal desenlace.

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Mientras tanto, la Policía Metropolitana de Cúcuta anunció la creación de un grupo especial de investigación judicial e inteligencia para identificar a los responsables materiales e intelectuales. La prioridad actual es reconstruir la ruta de escape del agresor y determinar posibles apoyos logísticos en la planeación de lo ocurrido.

Por su parte, la Gobernación de Norte de Santander, la Alcaldía de Cúcuta y la Policía Nacional han confirmado una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que permita esclarecer el caso.

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