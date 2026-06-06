Dos policías murieron mientras atendían un hurto en Medellín; investigan si hubo fuego amigo

En la noche de este viernes 5 de junio de 2026, dos uniformados de la Policía Nacional perdieron la vida en lo que las autoridades en la ciudad de Medellín, en una situación que calificaron preliminarmente como un caso de fuego amigo, esto dado que los agentes estaban en un operativo por recuperar un vehículo robado.

Los uniformados fallecidos fueron identificados como la subintendente Yuli Milena Giraldo Morales, de 38 años, y el patrullero John Alexander Zapata Vásquez, de 26 años. Ambos estaban adscritos al grupo de Automotores de la Sijín de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

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Según informaron las autoridades, los hechos se desencadenaron hacia las 10:30 de la noche en el barrio Lorena, ubicado en la comuna 11, en donde los agentes se encontraban realizando el seguimiento y verificación de una camioneta que había sido reportada como hurtada a través de la línea de emergencias 123.



Al momento del procedimiento, los investigadores de la Sijín se encontraban vestidos de civil para no levantar sospechas durante su labor de inteligencia. Sin embargo, un intendente jefe, también integrante de la misma institución y adscrito al Grupo de Protección a Personas, se vio involucrado en la escena.

Según las primeras versiones, este uniformado se encontraba fuera de servicio y acompañaba a un comerciante dentro del vehículo que era objeto de seguimiento y al ver lo ocurrido donde los oficiales no usaban los uniformes oficiales actuó en contra Yuli Milena Giraldo y John Alexander.

¿Qué más se conoció del fallecimiento de Yuli Milena Giraldo y Jhon Alexander?

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Ante esta percepción, el jefe accionó su arma de fuego contra sus propios compañeros. A pesar de que los heridos fueron trasladados de urgencia a un centro asistencial, la gravedad de las lesiones por arma de fuego provocó su fallecimiento poco después de los dos oficiales.

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Tras la balacera que alertó a los residentes de la zona, unidades policiales y judiciales arribaron al sitio para controlar la situación. Como resultado inmediato, se reportó la captura de tres personas; el intendente jefe involucrado en los disparos, el comerciante a quien protegía y un tercer acompañante.

Durante el operativo, las autoridades incautaron tres pistolas calibre 9 milímetros y cuatro teléfonos celulares, elementos que ahora están bajo custodia de la Fiscalía General de la Nación. La Unidad Investigativa del CTI es la encargada de reconstruir los hechos para determinar las responsabilidades penales correspondientes.

Este hecho eleva a cuatro el número de integrantes de la fuerza pública que han perdido la vida en la capital de Antioquia durante 2026, mientras la familia de Yuli Milena Giraldo y Jhon Alexander esperan mayor claridad sobre lo ocurrido.