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La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Fallece reconocido periodista de Noticias Caracol; muy querido por los televidentes

Fallece reconocido periodista de Noticias Caracol; muy querido por los televidentes

El periodismo colombiano despide a una de las figuras más rigurosas de Noticias Caracol, con una trayectoria de 36 años se convirtió en el mentor de las nuevas generaciones.

John Jairo Pinilla: fallece en Bogotá el reconocido periodista económico a los 63 años.
¿Quién era JJ Pinilla? El adiós al periodista que marcó una era en la televisión colombiana
Foto: Noticias Caracol y Gemini
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 7 de jul, 2026

Si alguna vez seguiste de cerca la información económica o judicial en Colombia, seguramente viste o escuchaste el trabajo de John Jairo Pinilla, más conocido en el gremio como JJ Pinilla.

El lunes 6 de julio de 2026, se confirmó la triste noticia de su fallecimiento en Bogotá a los 63 años. JJ no solo fue un rostro familiar en la pantalla, sino que para muchos de sus compañeros fue un "padre" y formador de innumerables generaciones de reporteros.

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¿Quién era JJ Pinilla y por qué es recordado en Noticias Caracol?

John Jairo Pinilla fue un periodista que dedicó su vida entera al oficio. Trabajó durante 36 años en el periodismo, de los cuales pasó los últimos 16 años en Noticias Caracol.

Sus colegas lo describen como una persona que priorizaba la rigurosidad y el compañerismo por encima de todo.

Para Alberto Medina, subdirector del noticiero, JJ representaba "la mejor combinación de periodismo y amistad", destacando que era alguien capaz de darlo todo tanto por sus amigos como por el oficio.

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En el canal, JJ Pinilla era consultado constantemente por su profundidad en temas complejos. Catalina Vargas, colega suya, lo describía como una "Biblia jurídica", ya que siempre marcaba una línea editorial clara para quienes daban sus primeros pasos en el reporterismo judicial.

Su precisión y el tono adecuado al narrar las historias lo convirtieron en un referente absoluto, alguien a quien presentadoras como Daniela Pachón acudían con frecuencia para orientar sus informes especiales.

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Trayectoria profesional de John Jairo Pinilla

Si quieres conocer sus raíces, debes saber que JJ Pinilla nació en Manizales y se formó profesionalmente en Uninpahu, donde estudió periodismo.

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Desde muy temprano en su carrera, mostró una inclinación marcada por las leyes y la economía, temas en los que se especializó con profundidad.

Antes de llegar a Noticias Caracol, dejó su huella en otros medios de gran relevancia nacional como RCN Radio (en el Noticiero Nacional) y en el programa informativo 24 Horas. También fue redactor en el diario El Tiempo.

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Su carrera fue tan impecable que el 11 de octubre de 2024, Noticias Caracol le rindió un homenaje especial con motivo de su jubilación.

En aquel momento, se destacó su estilo de vida profesional basado en el rigor y la precisión, elementos que sus compañeros consideraban parte de su "religión profesional". Tras su retiro, dejó un vacío en la redacción, pero también un legado que ahora sus colegas intentan honrar.

JJ Pinilla estuvo casado con Patricia y fue padre de tres hijos. Su partida ha generado una ola de mensajes de respeto y admiración por parte de figuras como Juan David Laverde, quien lo recordó como una "estupenda persona", y Juan Carlos Mateus, quien lo calificó como un verdadero "mar de conocimiento".

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