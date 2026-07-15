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La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / VIDEO: La emotiva reacción del caballo de Yeison Jiménez al escuchar una de sus canciones

VIDEO: La emotiva reacción del caballo de Yeison Jiménez al escuchar una de sus canciones

Las imágenes virales mostraron al animal de 'El Aventurero' reaccionando a una de sus canciones seis meses después de la muerte del cantante.

El caballo de Yeison Jiménez reacciona a su música
Yeison Jiménez en uno de sus ejemplares; a la derecha, su caballo reacciona de forma particular al escuchar una de sus canciones
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; pantallazos tomados de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 15 de jul, 2026

A seis meses del fallecimiento del reconocido cantante de música popular Yeison Jiménez, un video protagonizado por "Capricho", uno de sus caballos más apreciados, llamó la atención en redes sociales.

En las imágenes, el animal realiza movimientos rítmicos, similares a los del paso fino, mientras suena una de las canciones del artista, lo que generó una ola de reacciones entre sus seguidores.

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El video, que se viralizó el 14 de julio de 2026, muestra al ejemplar ensillado reaccionando de manera inmediata al sonido de la música. Según los reportes, el material fue grabado por una persona cercana al cantante en su finca, mientras se reproducía "MLP", uno de los éxitos más conocidos del cantante de Manzanares.

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En el clip se observa cómo el comportamiento del caballo cambia al escuchar la voz del intérprete y comienza a ejecutar movimientos al ritmo de la canción. En redes sociales, numerosos usuarios interpretaron la escena como un emotivo homenaje espontáneo que reflejaba el estrecho vínculo que existía entre el artista y sus animales.

¿Cómo reaccionaron los seguidores de Yeison Jiménez al video de 'Capricho'?

El video comenzó a circular cuando se cumplían seis meses del fallecimiento de Yeison Jiménez, quien perdió la vida el 10 de enero de 2026 en un accidente aéreo ocurrido en el departamento de Boyacá.

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Desde entonces, su legado, el cuál esta vigente a través de homenajes musicales y de los constantes mensajes de cariño de sus seguidores y colegas del género popular. En ese contexto, la reacción de "Capricho" despertó una especial emoción entre los fanáticos, al reunir dos de las grandes pasiones del artista: la música y los caballos.

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Yeison Jiménez no solo era una figura destacada de la música popular, sino también un apasionado de la cultura equina en Colombia, especialmente de los caballos de paso fino. Con frecuencia compartía con sus seguidores el orgullo que sentía por su criadero La Cumbre, donde cuidaba personalmente de varios ejemplares.

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Esa afición también quedó reflejada en sus composiciones. En la canción "El mejor caballo", el artista evocaba su sueño de infancia de tener un ejemplar excepcional. "Más en el fondo sabía que llegaría el día que tendría un caballo que sería el mejor".

Para el cantante, el cuidado de estos animales iba más allá de un pasatiempo y hacía parte de su estilo de vida fuera de los escenarios.

El video ha dado lugar a distintas interpretaciones entre los usuarios. Mientras algunos consideran que el caballo reconoció la voz del cantante y reaccionó al escucharla, otros atribuyen sus movimientos a una respuesta condicionada producto del entrenamiento que recibió durante años.

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